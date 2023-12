Il Natale a Rosà è pronto ad accendersi

È tutto pronto per il tradizionale “Natale in piazza” a Rosà, un evento che vede anche quest’anno rinnovare la collaborazione fra Amministrazione comunale con l’Associazione Rosà Proloco.

Forte del sostegno di tanti volontari e sponsor, l’appuntamento con la cittadinanza sarà venerdì 8 dicembre nella piazza adiacente la chiesa per una giornata all’insegna del clima e dello spirito natalizio.

Dalla mattina alla sera saranno presenti vari espositori, uno stand con dolci natalizi, caldarroste e vin brulè, animazioni di vario tipo per grandi e bambini, tra cui un imperdibile concerto e l’arrivo di Babbo Natale per incontrare le famiglie di Rosà. Numerose le proposte e le iniziative in piazza con protagoniste molte associazioni rosatesi, a conferma della grande partecipazione di tutta la comunità ad un evento che tradizionalmente contraddistingue il giorno dell’Immacolata.

L’albero di Natale, donato quest’anno dalla famiglia Dal Fior Rino, verrà acceso alle ore 17.30.

Elena Mezzalira

Sindaco di Rosà: «La festa dell’otto dicembre, come di consueto, vede la partecipazione di tante realtà associative del nostro territorio che animeranno la giornata a partire dalla mattina fino all’accensione dell’albero. Sarà una festa per le famiglie e specialmente per i più piccoli. Entreremo nel vivo dell’atmosfera natalizia, grazie alle tante iniziative in programma. E’ significativo che quello che ogni associazione ricaverà dalla giornata sarà destinato a progetti di solidarietà e realtà presenti nel nostro territorio. E’ questo che traduce in azioni concrete il senso del Natale. Ringrazio tutti coloro che stanno lavorando e lavoreranno per rendere bella e partecipata la giornata, in particolare artigiani e i commercianti per i doni che hanno offerto».

Claudio Comunello

Presidente Ass. Rosà Proloco: «La giornata si svilupperà tutta nella piazza adiacente il Duomo. Oltre al nostro chiosco con dolci e bevande calde, ci saranno gli stand delle associazioni. La musica delle campane, le note dei cori delle scuole parrocchiali per l’infanzia, l’animazione della scuola di ballo “Da Beat”, il concerto del “Coro Improvviso” allieteranno i presenti in momenti diversi del mattino e del pomeriggio. Grazie alla collaborazione di Protezione Civile, Alpini, RDS, Fanti e gruppo Campanari di Rosà sarà possibile anche quest’anno salire in cima al campanile, in piena sicurezza, per conoscerne la storia e ammirare il panorama di Rosà dall’alto. Alla casetta di Babbo Natale invitiamo tutti i bambini a portare la propria letterina, perché prima dell’accensione dell’albero arriverà una sorpresa anche per loro».

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

(VENERDÌ 8 DICEMBRE)

dalle 9.00 Mercatini di Natale

Aperto per tutta la giornata il fornitissimo chiosco della Pro Loco con dolci di Natale, caldarroste, vin brulè, cioccolata

Visita guidata al Campanile di Rosà (orari: 9-10.30 e 14.30-17.30) in collaborazione con Protezione Civile, Alpini, RDS, Fanti e gruppo Campanari di Rosà

– 10.30 Concerto di campane

– 11.00 S. Messa e festa dell’adesione dell’Azione Cattolica

dalle 15.00 Concerto dell’Avvento delle scuole dell’Infanzia parrocchiali di Rosà, Cusinati, S. Anna, S. Pietro, Travettore.

Intrattenimento per bambini

Letture al alta voce con gli amici di Laav

– 16.30 Christmas Show – Cantanti e ballerini della scuola di danza “Da Beat”

Concorso “Babbo Natale… ti racconto” scrivi e consegna la tua letterina a Babbo Natale

– 17.00 Arrivo di Babbo Natale e una sorpresa per tutti i bambini offerta dai commercianti, Artigiani di Rosà

– 17.30 Note natalizie con il “Coro Improvviso”

Accensione dell’albero di Natale

Comune di Rosà Ufficio Stampa