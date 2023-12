Contrà Smiderle: al via i lavori di allargamento del tornante

È previsto per mercoledì 6 dicembre l’inizio dei lavori di allargamento del tornante sulla strada che collega contrà Monti a contrà Bosco, nei pressi dell’intersezione che scende verso contrà Smiderle.

«Si tratta di un intervento che permette di migliorare la sicurezza stradale. In quel tratto le dimensioni della carreggiata sono molto ristrette – spiega il Sindaco Valter Orsi -. L’allargamento della curva, infatti, consentirà di creare un punto di scambio in caso di incrocio di veicoli provenienti da sensi opposti. Ancora una volta portiamo a termine un intervento importante per chi vive e frequenta le nostre aree collinari. La richiesta di intervento ci fu segnalata dai cittadini, ai quali ora diamo risposta».

Nello specifico i lavori prevedono

l’allargamento della strada verso l’interno delle curva di 2,50 metri,

la posa in opera del sottofondo stradale

la costruzione di un muretto di contenimento armato, con addossato un muretto a secco realizzato con pietre del luogo.

Fine lavori anno 2023

I lavori sono stati affidati alla ditta Dal Lago Snc di Dal Lago Alberto e Luigi di Torrebelvicino, per un importo complessivo di progetto di 20mila euro. L’ultimazione dell’intervento è prevista entro fine anno 2023 salvo maltempo.

Per permettere l’esecuzione dei lavori sarà necessario istituire il senso unico alternato in prossimità dell’area interessata. Verrà messo in atto un divieto di transito parziale per le giornate di asfaltatura onde permettere l’accesso a contrada Smiderle ai residenti e frontisti alternativamente da contrà Monti o da contrà Bosco.

Schio, 4 dicembre

