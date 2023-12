Chiara Errico presenta il film documentario “We are Shardana”

L’Associazione Culturale Grazia Deledda di Vicenza è lieta di invitarvi, sabato 9 dicembre 2023 alle ore 17,30 presso l’Auditorium dei Carmini, in Corso Fogazzaro 254 a Vicenza, alla presentazione del film “We are Shardana”, film documentario scritto dall’autrice vicentina Chiara Errico e diretto da Christian Canderan.

Dopo la proiezione, seguirà l’incontro con l’autrice ed il regista.

La storia

Racconta il viaggio di ricerca per la tesi di laurea di Paolo, figlio di un imprenditore del nordest, studente universitario a Bologna. Appassionato di etnografia e di antropologia culturale, decide di approfondire l’argomento su miti e leggende legati alla Sardegna e alla civiltà nuragica. Partirà alla volta di Cagliari per visitare i luoghi scelti, ma la sua ricerca diventerà qualcosa di ben più curioso ed interessante grazie a Maria Carmen, una misteriosa donna del luogo che l’accompagnerà lungo il suo percorso…

Chiara Errico

Nata ad Asiago, ma di origini lucane, è autrice e sceneggiatrice.

Scrivere per lei è ricordare, è comunicare ciò che porta dentro, è divertirsi giocando e sperimentando con le parole mettendole al servizio della sua fantasia.

Dal 2020 è collaboratrice di produzione e sviluppo progetti della Sunfilms di Christian Canderan. E’ autrice del documentario cinematografico “We are Shardana”, selezione ufficiale alla 77a edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno, e dei documentari televisivi “Kalavria ce maghìa” (selezione ufficiale al Rome Prisma Film Awards) e “Barbagia misteriosa” prodotti da Sunfilms, oltre ad aver curato i testi e le traduzioni in lingua straniera di pubblicità e diversi cortometraggi.

Christian Canderan

Di Meduno (PN) è autore, produttore e regista italiano.

Laureato nel 2002 in Discipline d’Arte, Musica e Spettacolo presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Bologna, nel 2005 fonda la SUNFILMS.

Realizza numerosi audiovisivi istituzionali e commerciali per affermate aziende e istituzioni italiane, documentari storici e film di finzione, che sono stati proiettati ed hanno ricevuto premi da tutto il mondo.

Ricordiamo “Il profumo del mirto”, Menzione d’Onore al Mediterranean Film Festival Cannes 2021 e Finalista al Cinemambiente Avezzano 2022.

“Un ferragosto all’italiana” Finalista al II IMAGO Film Festival di Civitella del Tronto 2023

Finalista al XVIII We Care Film Festival (Nuova Delhi, India) 2020. Primo Premio “Best Foreign language” al Cardiff International Film Festival 2017 – “Il sole tramonta a mezzanotte” Secondo Premio al VII Festival “Un Film per la Pace” di Medea 2012 – “Un popolo in viaggio” Vincitore al VII Imperia International Film Festival 2012.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita. Prenotazioni al numero 3929871637.

L’appuntamento è dunque per sabato 9 dicembre 2023 alle ore 17,30 presso l’Auditorium dei Carmini, in Corso Fogazzaro 254 a Vicenza.

Fonte Associazione Culturale Grazia Deledda APS