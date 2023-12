Al via la richiesta di contributi spese di luce e gas famiglie di Schio

Un fondo di 50 mila euro per sostenere con contributi spese di luce e gas per le famiglie di Schio

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale mette a disposizione un fondo di 50 mila euro per sostenere le spese di luce e gas per le famiglie di Schio.

Per presentare domanda per un contributo finalizzato al pagamento delle spese sostenute nel corso del 2023 di energia e/o gas c’è tempo fino alle ore 12 del 29 dicembre.

I requisiti

I requisiti per poter accedere al contributo sono la residenza nel Comune di Schio, un Isee non superiore a 15mila euro, essere intestatari di un utenza domestica di luce e/o gas o essere iscritti nel nucleo familiare dell’intestatario dell’utenza. L’utenza deve essere riferita all’abitazione di residenza del nucleo a Schio.

L’importo del contributo massimo erogabile è di 200 euro. Una volta raccolte le domande, i Servizi Sociali stileranno una graduatoria. Il contributo verrà erogato nella modalità indicata dai richiedenti al momento della presentazione della domanda, che va presentata allo Sportello Qui Sociale di Piazza Statuto oppure online collegandosi al sito internet del Comune.

«Si tratta di un ulteriore strumento che come Amministrazione mettiamo a disposizione delle famiglie che si trovano in difficoltà a sostenere le spese delle utenze domestiche – sottolinea il vicesindaco e assessore al sociale Cristina Marigo – L’incremento delle bollette di luce e gas ha messo a dura prova un numero non irrilevante di nuclei familiari che già lamentavano delle situazioni di vulnerabilità economica. Proprio per questo crediamo sia fondamentale fare il possibile per dare un supporto a chi ne ha più bisogno».

Schio, 4 dicembre 2023

Fonte: Comune di Schio (VI) – Ufficio Stampa