Schio: cade nel dirupo per 20 metri con la moto da cross (video)

Poco dopo le ore 15:00, di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in Contrà Paladini a Schio per soccorrere un giovane finito fuoristrada con una moto da cross e poi caduto in un burrone finendo nell’alveo di un torrente, rimanendo ferito. Il crossista era in compagnia di altri motociclisti e dopo essere caduto con la moto qualche metro sotto il piano stradale è precipitato nel burrone per oltre 20 metri.

I vigili del fuoco

arrivati dal distaccamento di Schio hanno raggiunto il giovane sul fondo del precipizio e vista l’impossibilità di operare con l’elicottero, dopo la stabilizzazione dei sanitari è stato caricato su una barella e recuperato con tecniche speleo alpino fluviali. Il ferito una volta raggiunto il piano stradale è stato portato fino all’elicottero di Verona emergenza che l’ha trasferito all’ospedale di Borgo Trento della città scaligera. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo le 17:00.

Schio: cade nel dirupo per 20 metri con la moto da cross, ferito

