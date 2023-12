Campagna Amica in città, un trionfo: il vero cibo batte ogni falsità

Campagna Amica in città, il presidente di Coldiretti Vicenza, Pietro Guderzo: “Coltiviamo informazione. E questa domenica a contatto diretto con i cittadini, mettendoci la faccia, ne è la chiara dimostrazione”

Campagna Amica in città, il taglio del nastro

“Produrre cibo di qualità, vero, ossia quello che deriva dalla coltivazione della terra, significa salvaguardare il territorio, tutelare le nostre produzioni tipiche e, naturalmente, far sì che molte imprese, quindi famiglie, possano lavorare e generare un’economia positiva, che giova allo sviluppo dei territori e contribuisce a far grande il made in Italy”. Con queste parole il presidente di Coldiretti Vicenza, Pietro Guderzo, è intervenuto questa mattina al taglio del nastro dell’edizione 2023 di Campagna Amica in città, accanto al direttore Simone Ciampoli ed all’assessore allo Sviluppo economico del Comune di Vicenza, Cristina Balbi.

“Passare attraverso questi gazebo è entusiasmante – spiegano il presidente Guderzo ed il direttore Ciampoli – perché ci conferma, ancora una volta, quanto siamo grandi e capaci di produrre cose fresche, sane e buone. Ed ai cittadini, in tempi record, siamo in grado di offrire, dal campo alla tavola, le eccellenze del Vicentino. Senza dimenticare, naturalmente, il patrimonio agrituristico di Coldiretti, che alimenta un indotto turistico importante per la nostra provincia e capace di generare un’economia preziosa anche per la sopravvivenza di molti piccoli paesi”.

Piazza dei Signori, infatti, si è tinta di giallo, come avviene ogni anno in occasione di Campagna Amica in città, l’atteso appuntamento promosso da Coldiretti e Campagna Amica Vicenza, con il patrocinio del Comune di Vicenza ed il contributo della Camera di Commercio di Vicenza.

Le eccellenze beriche, in piazza dei Signori

Scorrendo le composte file formate dai produttori si osservano tutte le eccellenze tipiche della terra berica, tra cui i prestigiosi Sigilli di Campagna Amica, che fanno grande la produzione enogastronomica locale e distinguono i diversi territori grazie ad eccellenze che hanno conquistato il 10 e lode.

L’assessore Balbi aggiunge

“Vedere questa piazza colorata di giallo ed animata dai produttori di Coldiretti e Campagna Amica – aggiunge l’assessore Balbi – è davvero bello. E tutte queste persone che visitano ed acquistano i prodotti della nostra terra sono la testimonianza chiara di cosa vuole la gente. Mangiar bene e sano è fondamentale per condurre una vita all’insegna del benessere e dell’attenzione alla propria salute. Acquistare direttamente dal produttore, poi, è una garanzia di freschezza e genuinità di ciò che si porta in tavola. Non bisogna dimenticare anche i mercati di Campagna Amica presenti in città, non ultimo quello coperto, presidio fondamentale per il nostro comune”.

Per l’intera giornata, tra i gazebo gialli di Coldiretti, famiglie e bambini potranno scoprire le eccellenze vicentine, i sigilli di Campagna Amica ed i prodotti tipici e tradizionali del Vicentino, ma anche cimentarsi con i laboratori promossi per l’occasione. Dal laboratorio natalizio: “l’incanto del Natale”, espresso attraverso figuranti ed attività tradizionali con la paglia realizzate in collaborazione con la pro loco di Laghi, alla possibilità di realizzare decorazioni e centri tavola, grazie al laboratorio promosso dai Vivai Trettenero.

Il riso solidale con, Progetto mondo

Per non dimenticare ciò che accade intorno a noi, viene proposta l’attività solidale “Abbiamo riso per una cosa seria”: vendita di riso solidale con Progetto Mondo. Sarà possibile anche acquistare delle creazioni solidali a favore del Centro antiviolenza e del Progetto Sartoria sociale a cura dell’Associazione Come un incantesimo #coltiviamoilrispetto.

Hanno fatto il sold-out le iscrizioni ai laboratori da parte dei bambini, grazie al progetto Semi’nsegni, che propone per l’intera giornata la lettura animata con Margherita Grotto, gli sfizi di Natale con Il Mondo di Bù, il laboratorio rici-creo a cura delle fattorie didattiche Il Giglio Rosso e Le Lazarele. Ed ancora, “Piccoli casari”, a cura del Caseificio Sapori di Montegnago, per scoprire le proprie abilità nel fare il formaggio e, per finire, le degustazioni di yogurt promosse dalla fattoria La Greppia e di vini vicentini Doc ed olio extravergine d’oliva per i più grandi.

Il presidente Coldiretti, Guderzo conclude

“Tutto questo è il mondo Coldiretti – concludono il presidente Guderzo ed il direttore Ciampoli – un universo fatto di rispetto delle persone, degli animali e delle tradizioni, che vengono fatte rivivere anche con eventi come questo, perché portare in piazza l’agricoltura non è affatto scontato e dimostra l’importante lavoro che ciascun agricoltore, con passione e fatica, ogni giorno fa. Coldiretti, con i suoi produttori, non solo oggi, ma ogni giorno, esprime concretamente la sostenibilità, la biodiversità e, naturalmente, la forte contrarietà al cibo sintetico, per primi abbiamo denunciato e smascherato, assicurando agli italiani una legge che ne vieta la produzione e commercializzazione in tutto lo stato. È evidente che, con tutto ciò coltiviamo informazione e conoscenza ed i cittadini ci stimano anche per questo”.

Vicenza, 3 dicembre 2023

Fonte: Coldiretti Vicenza – Ufficio Stampa Matteo Crestani Giornalista