La notte scorsa, qualche minuto dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP349 in Via Seconda Costo a Tresche Conche di Roana (VI) per un’auto finita fuoristrada nel bosco sottostante il piano stradale: feriti due giovani.

La fiat 500 Abarth

con a bordo una coppia di fratello e sorella stava viaggiando verso la pianura, quando probabilmente a causa della forte pioggia in atto è finita fuoristrada fermandosi contro degli alberi. A dare l’allarme altri amici che viaggiavano subito dietro, su un’altra auto.

I vigili del fuoco arrivati da Asiago hanno messo in sicurezza l’auto e coadiuvato i soccorsi sanitari dei due giovani che sono stati assistiti e trasferiti all’ospedale di Asiago per ulteriori accertamenti. Sul posto i carabinieri di Thiene per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

Roana, auto fuoristrada contro gli alberi, feriti due giovani

Info utili

Numero di emergenza: 115

MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Comando VV.F. di Vicenza

Indirizzo Via Farini, 16 36100 Vicenza

Telefono 0444/565022

Distaccamento di Arzignano

Indirizzo Via Sega, 9 36071 Arzignano

Telefono 0444/670222

Distaccamento di Asiago

Indirizzo Via Cinque, 166 36012 Asiago

Telefono 0424/462222

Distaccamento di Bassano del Grappa

Indirizzo Via Ca’ Baroncello, 2 36061 Bassano del Grappa

Telefono 0424/228270

Distaccamento di Lonigo

Indirizzo Via Fiume, 6 36045 Lonigo

Telefono 0444/830222

Distaccamento di Schio

Indirizzo Via Jean Monnet, 25 36015 Schio

Telefono 0445/519002

Distaccamento Volontari di Recoaro Terme

Indirizzo Via Facchini sinistra, 14/8 36076 Recoaro Terme

Telefono 0445/946228

Distaccamento Volontari di Thiene

Indirizzo Via Marco Corner 36016 Thiene

Telefono 0445/361222

Nucleo Sommozzatori di Vicenza

Indirizzo Via Farini, 16 36100 Vicenza

Telefono 0444/565022

Relazioni esterne e comunicazione in emergenza

CR Dott. Salvatore TURRIA

Fonte https://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx