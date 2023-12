Pallacanestro Vicenza: sulla strada la rivelazione Andrea Costa

Basket Serie B Nazionale – La pallacanestro Vicenza rivitalizzata dal netto successo ottenuto a spese di Jesi, torna in campo domani, con palla a due alle 18,00, sul “caldissimo” parquet del pala Ruggi, per affrontare la sorprendente Andrea Costa Imola.

Civitus Vicenza

Arbitri della gara i signori Gelai di Pisa e Frosolini di Grosseto. La regular season che ha già percorso un terzo del proprio cammino, si accinge a vivere il terzo tour de force in meno di due mesi, ossia le tre partite in sette giorni , dal momento che mercoledi 6 ci aspetta l’ennesimo turno infrasettimanale, peraltro l’ultimo legato al girone d’andata. La Civitus Vicenza dopo la trasferta in terra di Romagna usufruirà di un doppio impegno interno, poichè sarà opposta, in casa e in rapida successione, a Bisceglie e Virtus Padova.

Confronti diretti insomma, con in palio punti di valore inestimabile.

Ma andiamo per gradi. Al fine di violare Imola e conquistare così la prima vittoria esterna, Vicenza è chiamata a mettere in vetrina la classica prestazione da incorniciare. L’Andrea Costa è un gruppo in gran salute, sorretto da una tifoseria appassionatissima, il classico sesto uomo. Vicenza per risalire la china necessita di un filotto di successi, possibili a patto che si cambi atteggiamento, come avvenuto chiaramente con Jesi. Parola d’ordine: massima applicazione ed efficienza in entrambe le metà del campo. Questo qualifica un vero gruppo, che appare in fiducia e indubbiamente arricchito nelle rotazioni, dopo gli arrivi di Lurini e Bugatti.

ANDREA COSTA IMOLA

Alla società romagnola, dopo la retrocessione maturata nel play-in di maggio, è stato concesso , con il ripescaggio, un altro giro sulla giostra del terzo campionato nazionale.

Costruita con un budget fra i più ridotti, presenta Fazzi come regista titolare. Ma il vero ago della bilancia, oltre all’esperienza del duo interno Ranuzzi + Crespi, si sta rivelando un sorprendente quanto produttivo Drocker. Ad un coach di valore come il cavallo di ritorno Di Paolantonio, è giusto aggiungere il nome del lituano Aukstikalnis , elemento interessante per un attacco che sta funzionando a meraviglia. Esiste un precedente beneaugurante per Vicenza. Bisogna tornare indietro di tre anni, al 13 novembre 2020.

Gara secca quarto di finale di Supercoppa, a Cento. La pallacanestro Vicenza ebbe la meglio sull’Andrea Costa, conquistando l’accesso alla semifinale.

Radiocronaca diretta del match sulla pagina facebook Riccardo radiocronache pallacanestro, per accedere alla quale è sufficiente chiedere l’amicizia se non si è già fra i contatti.

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza

In copertina: Valerio Cucchiaro