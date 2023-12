Valdagno: il 6 dicembre intervento di Viacqua

Manutenzione di tre serbatoi a Valdagno – Fornitura garantita alle utenze, lavori concentrati in Via Montello e Via Pasubio

Viacqua ha programmato

Per la giornata di mercoledì 6 dicembre un intervento sulla rete acquedottistica consortile della Valle dell’Agno. Nello specifico le squadre del gestore opereranno in tra Via Montello e Via Pasubio a Valdagno per la sostituzione di una saracinesca di intercettazione e il rifacimento di uno stacco di carico a beneficio di tre diversi serbatoi (Val dell’Oro, Riberta e Dal Lago) che servono una parte consistente della zona di Oltreagno e della frazione di Novale.

La predisposizione del cantiere avverrà già nella giornata di martedì 5 dicembre. In caso di maltempo le operazioni saranno posticipate a giovedì 7 dicembre. Il cantiere interesserà il tratto iniziale del senso unico di Via Montello, nei pressi del monumento ai caduti, pertanto si potrebbero verificare alcuni disagi alla circolazione nei pressi della scuola primaria, in particolare negli orari di maggior transito.

Fornitura idrica

Vista la dimensione degli accumuli coinvolti, i lavori non dovrebbero causare alcun disagio alla fornitura idrica, che sarà assicurata grazie all’autonomia garantita dai serbatoi. Potrebbero verificarsi tuttavia fuoriuscite di acqua sporca dai rubinetti per effetto delle manovre previste sulle tubature. Viacqua ha già programmato una serie di controlli e verifiche sui flussi al termine dell’intervento in modo da monitorare eventuali anomalie. In caso di presenza di torbidità si consiglia comunque di lasciar scorrere brevemente l’acqua per consentire la pulizia della rete domestica.

Per segnalazioni rimane attivo il Servizio Clienti al numero 800 154242 (attivo da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00). In caso di emergenze, invece, è operativo h24 il Pronto Intervento che risponde al numero verde 800 991522.

