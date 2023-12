Thiene: Natale con un sorriso, il racconto “La freccia azzurra”

In attesa che in gennaio si apra il sipario a Thiene sulla rassegna DomenicaTeatro con i tradizionali quattro appuntamenti domenicali, il Comune, Assessorato alla Cultura, con Arteven propone alle famiglie in anteprima venerdì 8 dicembre 2023 alle ore 17.00, in Teatro Comunale, LA FRECCIA AZZURRA, testo di Gianni Rodari con Annachiara Zanoli e Rossella Terragnoli, scene, costumi e giocattoli di Marlene Roncolato e la regia di Catia Pongiluppi, spettacolo della Fondazione Aida.

Ludovica Sartore

“Si tratta – spiega l’assessora alla Cultura, Ludovica Sartore – dell’iniziativa Natale con un Sorriso, che costituisce un’anticipazione gradita per allietare il nostro pubblico in questo periodo che introduce alle Feste più attese dell’anno. Auspichiamo che la proposta sia accolta con entusiasmo dalle famiglie a cui è dedicata la rassegna”.

“Nella notte di Natale, in tutto il mondo, Babbo Natale porta i suoi doni ai bambini che sono stati buoni. Quelli italiani sono i più fortunati, perché la notte tra il 5 e il 6 gennaio ricevono degli altri regali: volando a cavallo di una scopa glieli porta la Befana, una vecchina burbera ma buona. Ma un 5 gennaio di tanti anni fa i bambini italiani rischiarono di non avere nessun dono…”

“La freccia azzurra”

La vigilia dell’Epifania è una notte magica per tutti i bambini, che aspettano l’arrivo dei doni da parte della Befana. Ma il povero Francesco rischia di rimanere senza il giocattolo da lui tanto agognato, un trenino chiamato “La freccia azzurra”, perché i suoi genitori non hanno i soldi per la Befana.

I giocattoli si ribellano alla vecchietta e in questa notte magica decidono di andare direttamente da Francesco. Lo spettacolo racconta questa moderna storia di Natale di uno dei maggiori scrittori per ragazzi, e portata sul grande schermo con successo da Enzo D’Alò alcuni anni fa.

Biglietti: prevendita in corso presso Ufficio Cultura Thiene, Piazza Ferrarin, 1 (tel. 0445 804745/746), con il seguente orario: Lunedì, Mercoledì, Venerdì 9.30-12.30, Martedì e Giovedì 9.30-13.30, Mercoledì pomeriggio 16.30-18.10, (Sabato e festivi esclusi); on-line su vivaticket.com e myarteven.it

Prenotazione con ritiro a Teatro a partire dal Lunedì della settimana precedente lo spettacolo.

Vendita biglietti: a partire da un’ora prima dello spettacolo al Botteghino del Teatro Comunale (tel. 0445 804943).

Biglietto unico euro 5,00. Sconto sul biglietto per gli abbonati alla Rassegna Cra Cra Cra (euro 4,00 anziché euro 5,00). PROMO FAMIGLIA 5 BIGLIETTI euro 20,00. INGRESSO GRATUITO per i bambini fino a 3 anni (se tenuti in braccio dai genitori).

