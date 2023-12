Teatro Gioia a Caldogno: gli appuntamenti di dicembre

Gli appuntamenti di dicembre al Teatro Gioia di Caldogno

ENCANTO

Domenica 10 dicembre 2023 ore 15:30

Registi: Jared Bush, Charise Castro Smith, Byron Howard

Genere: Animazione

Anno: 2021

Durata: 99 min

Ingresso libero

CANTANDO IL NATALE

Sabato 16 dicembre 2023 ore 20:45

Coro Gioventù in Cantata – Direttrice Cinzia Zanon

​

Il concerto offrirà al pubblico un caloroso invito alla riscoperta del vero significato del Natale, un evento antico che ogni anno si rinnova portando valori universali. Fedeli all’idea di cogliere ogni occasione per esprimere valori profondi e trasmettere messaggi positivi, il coro condurrà gli spettatori alle radici della storia della Salvezza dell’Uomo, affidata da Dio a quel bambino e – attraverso di lui – a tutti noi. Il pubblico sarà così trasportato nell’antica tradizione del Natale e avvolto da canti, parole e coreografie suggestive e coinvolgenti.

Gioventù in Cantata è una formazione nata nel 1971 con l’intento di promuovere e sviluppare l’educazione corale dei ragazzi che, nel corso degli anni, si è trasformata progressivamente diventando una vera e propria scuola di “musica corale”. Il coro, diretto da Cinzia Zanon, ha effettuato tournée in Argentina, Brasile, USA, Russia, Giappone, Australia, Filippine e Cina, riscuotendo ovunque notevoli consensi e premi. Attualmente è reduce da un lungo tour internazionale a Bali e in Australia.

Fonte Teatro Gioia