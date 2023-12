Schio: chiusura del passaggio a livello di viale dell’Industria

Per dei lavori di manutenzione alla rete gas metano dalle 6 di lunedì 4 dicembre alle 18 di venerdì 15 dicembre verrà chiuso al transito il tratto di viale dell’Industria a Schio in corrispondenza con il passaggio a livello, limitatamente alla corsia in direzione della zona industriale.

MODIFICHE DELLA VIABILITÀ IN VIALE DELL’INDUSTRIA

PER LAVORI ALLA RETE GAS METANO

I lavori in programma prevedono la sostituzione di una tubazione del gas attraverso un sistema che consente non dover interrompere la linea ferroviaria, ma che richiedono di intervenire sulla corsia chiusa al transito.

Nei giorni di cantiere, dunque, per i veicoli provenienti da Magrè e diretti verso la zona industriale si consiglia di deviare all’altezza della rotatoria di viale Europa Unita per imboccare la nuova bretella della SP46 e poi proseguire per via dell’Artigianato.

In alternativa è possibile deviare alla rotatoria di via Paraiso con viale dell’Industria per imboccare via Paraiso, poi via Baccarini, via Martiri della Libertà, viale Santa Croce e ritornare su viale dell’Industria.

Per il traffico proveniente dalla zona industriale e diretto a Magrè non vi sono modifiche in quanto la corsia sarà sempre aperta al transito.

Nei punti più critici saranno presenti alcune pattuglie della Polizia Locale per gestire eventuali situazioni problematiche, specialmente nelle ore di punta.

Schio 1 dicembre

Lorenza Zago Ufficio Stampa Palazzo Garbin – Municipio Schio