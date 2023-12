Roana: programma invernale del Comune e delle sue 6 Pro loco

L’atmosfera natalizia si sta avvicinando sempre di più e il Comune di Roana assieme alle sue 6 Pro loco è pronto ad accogliere turisti e residenti durante la stagione invernale, con un’ampia proposta di manifestazioni, coinvolgendo diversi target di età, in particolare il pubblico adulto e quello più giovanile.

Cesare Azzolini

L’assessore al Turismo, Cesare Azzolini, commenta così le iniziative invernali: “- Nel periodo natalizio sono in programma numerose attività di diverso genere nelle nostre frazioni comunali, a partire da incontri di carattere culturale rivolti soprattutto agli adulti, che toccheranno diverse tematiche, fino ad appuntamenti dedicati ai più piccoli, passando per tantissime iniziative di carattere naturalistico, artistico, creativo e storico.

Le proposte sono state studiate ad hoc per permettere a tutti di partecipare, sia turisti che residenti, per poter scoprire qualche sfumatura particolare del nostro territorio e del nostro paesaggio, assaporando e godendo della dolce atmosfera del Natale.”

Alcuni eventi da non perdere

Le serate di “Cultura in Scena”: un’ occasione imperdibile per nutrire la mente organizzate dal Comune di Roana con la collaborazione della Pro loco Cesuna, che vede come protagonisti due grandi personalità di spicco: Francesco Vidotto, scrittore di montagna, esploratore delle parole e delle montagne, per la prima serata di venerdì 29 dicembre e Don Marco Pozza, presbitero, scrittore, personaggio, autore televisivo e giornalista italiano, per la seconda serata di giovedì 4 gennaio.

organizzate dal Comune di Roana con la collaborazione della Pro loco Cesuna, che vede come protagonisti due grandi personalità di spicco: Francesco Vidotto, scrittore di montagna, esploratore delle parole e delle montagne, per la prima serata di venerdì 29 dicembre e Don Marco Pozza, presbitero, scrittore, personaggio, autore televisivo e giornalista italiano, per la seconda serata di giovedì 4 gennaio. Il “Bintar Zait” – “Tempo d’inverno” che inizia ai primi di dicembre e termina all’Epifania, un “grande contenitore” di eventi ideato dalla Pro loco Canove, con serate speciali, arte, musica, creatività e dolcezza! Da sottolineare in particolare la “Metamorfosi dell’anima” incontro e dibattito con Gaspare Mutolo, collaboratore di giustizia e mostra delle sue opere presso il Palazzetto di Canove, Sabato 9 dicembre;

che inizia ai primi di dicembre e termina all’Epifania, un “grande contenitore” di eventi ideato dalla Pro loco Canove, con serate speciali, arte, musica, creatività e dolcezza! Da sottolineare in particolare la incontro e dibattito con Gaspare Mutolo, collaboratore di giustizia e mostra delle sue opere presso il Palazzetto di Canove, Sabato 9 dicembre; Il percorso dei presepi di Treschè Conca dal 22 dicembre al 7 gennaio, nel quale vengono allestiti dei presepi dagli abitanti delle contrade, nei giardini, sulle finestre o in altri luoghi vicino le abitazioni, creando così un vero e proprio itinerario, che ogni anno richiama turisti e residenti di tutto il territorio

di Treschè Conca dal 22 dicembre al 7 gennaio, nel quale vengono allestiti dei presepi dagli abitanti delle contrade, nei giardini, sulle finestre o in altri luoghi vicino le abitazioni, creando così un vero e proprio itinerario, che ogni anno richiama turisti e residenti di tutto il territorio Le escursioni e ciaspolate organizzate dalle varie Pro loco in collaborazione con Asiago Guide per scoprire il territorio delle varie frazioni roanesi attraverso storia, tradizione, leggende cimbre e molto altro ancora.

Non mancheranno inoltre le serate culturali, gli spettacoli, il teatro e i concerti per immergersi in un’atmosfera natalizia; per i più piccoli arriveranno Babbo Natale e la Befana con regali e dolcetti.

Tutto questo e molto altro ancora vi aspetta nel Comune di Roana!! Scopri il programma!!

IAT ROANA Tel. 0424/694361

Programma invernale

Comune di Roana e Pro loco

Venerdì 8 dicembre 2023

Canove dalle ore 10.00 (tutto il giorno): Apertura di “Bintar Zait”- tempo d’inverno: mercatini dalle ore 10.00 alle 17.30, Laboratorio del legno con mastro Gianni (€ 6,00) tutto il giorno, spettacolo con il monociclo e giocoloeria alle ore 11.00 e alle 15.00, Lettura animata ore 16.30, Angolo delle dolcezze nel pomeriggio e accensione dell’albero di Natale alle ore 18.00 con i canti dei bambini dell’asilo. Evento organizzato dalla Pro loco Canove.

Mezzaselva dalle ore 17.00 alle 22.00: “Stelle, pianeti e leggende con cena” ciaspolata guidata al Baito Erio con Asiago guide. Info e Prenotazione obbligatoria ad Asiago Guide 347/1836825. Evento organizzato dalla Pro loco Mezzaselva.

Sabato 9 Dicembre 2023

Canove ore 20.45: Bintar Zait: “Metamorfosi dell’anima” incontro e dibattito con Gaspare Mutolo, collaboratore di giustizia e a seguire dibattito con l’autore. Mostra delle sue opere visitabile dalle ore 15.00 presso il Palazzetto Polifunzionale di Canove. Evento organizzato dalla Pro loco Canove.

Venerdì 22 dicembre 2023 a domenica 7 gennaio 2024

Treschè Conca “Presepi da scoprire ed ammirare”, percorso dei presepi tra le suggestive contrade di Treschè Conca. Info e mappe disponibile in sede Pro Loco e nei locali del paese. Evento organizzato dalla Pro loco Treschè Conca.

Venerdì 22 dicembre 2023

Treschè Conca ore 20.30: “kokedama: Christmas Edition” presso sede Pro Loco Treschè Conca (costo laboratorio: € 30,00 cad.) Le attività proposte sono da considerarsi su prenotazione. Info e prenotazioni presso l’Ufficio della Pro Loco Treschè Conca 345/7095489. Evento organizzato dalla Pro loco Treschè Conca.

Domenica 24 Dicembre 2023

Mezzaselva dalle ore 16.30: “Arriva Babbo Natale!” presso il Campo di Schettinaggio di Mezzaselva (evento ad ingresso libero).Evento organizzato dalla Pro loco Mezzaselva.

Roana ore 20.00: “Babbo Natale in piazza!”con consegna regali ai bambini, presso Piazza Santa Giustina a Roana. Evento organizzato dalla Pro loco Roana (Maggiori info contattando la Pro loco Roana cell.347/6334701)

Canove ore 23.30: Bintar Zait: Taglio dei panettoni, vin brulè e cioccolata calda presso il Palazzetto Polifunzionale di Canove. Evento organizzato dalla Pro loco Canove.

Lunedì 25 dicembre 2023

Mezzaselva dalle ore 17.30 alle 20.30: “Il Natale insieme – camminando con le luci di Natale a Mezzaselva”escursione guidata con Asiago Guide. Info e Prenotazione obbligatoria ad Asiago Guide 347/1836825. Evento organizzato dalla Pro loco Mezzaselva

Martedì 26 dicembre 2023

Cesuna ore 10.30; ore 13.30 e ore 15.15: “A spasso con gli alpaca” passeggiata con gli Alpaca in collaborazione con Asiago Guide (ritrovo presso Piazzale ex stazione).

Prenotazione obbligatoria presso Pro Loco Cesuna o direttamente Asiago Guide al 347/1836825. Evento organizzato dalla Pro loco Cesuna.

Mercoledì 27 dicembre 2023

Treschè Conca ore 16.00 “Pasticciando a Natale”: laboratorio Creativo per bambini presso sede Pro Loco (costo laboratorio: € 5,00 / cad) Le attività proposte sono da considerarsi su prenotazione. Info e prenotazioni presso l’Ufficio della Pro Loco Treschè Conca 345/ 7095489. Evento organizzato dalla Pro loco Treschè Conca.

Giovedì 28 dicembre 2023

Canove ore 15.30: Bintar Zait: Spettacolo “Neve”con le bolle di sapone di Chiara Rigamonti (La Pettirossa) a seguire il “labollatorio” per bambini e adulti (imparare a costruire l’attrezzo per poi fare le bolle insieme) presso il Palazzetto Polifunzionale di Canove. Evento organizzato dalla Pro loco Canove.

Treschè Conca ore 18.00: “Letture d’inverno”, letture per bambini,presso Sede Pro Loco (ingresso con offerta libera). Info e prenotazioni presso l’Ufficio della Pro loco Treschè Conca 345/ 7095489. Evento organizzato dalla Pro loco Treschè Conca.

Venerdì 29 dicembre 2023

Cesuna ore 20.45: “Cultura in Scena”: un’occasione imperdibile per nutrire la mente con lo scrittore Francesco Vidotto, scrittore di montagna, esploratore delle parole e delle montagne, capace di guidare il lettore attraverso paesaggi mozzafiato e riflessioni profonde sulla vita e sull’avventura. Evento organizzato dal Comune di Roana in collaborazione con Pro loco Cesuna, presso Cinema Teatro Palladio. Evento gratuito con prenotazione obbligatoria presso lo IAT ROANA tel. 0424/694361

Canove ore 20.45: Bintar Zait: serata corale con il Coro Asiago presso il Palazzetto Polifunzionale di Canove. Evento organizzato dalla Pro loco Canove.

Sabato 30 Dicembre 2023

Mezzaselva dalle ore 20.30: “Alla Scoperta delle Selve a Mezzaselva” con Federico Corato, serata fotografica presso il Campo di Schettinaggio. Info e Prenotazione obbligatoria ad Asiago Guide 347/1836825. Evento organizzato dalla Pro loco Mezzaselva.

Cesuna ore 20.45: “Il canto di Natale” presso Cinema Teatro Palladio, serata benefica a cura di Fabio Ambrosini Bres. Proiezione del docufilm “L’Altopiano a un passo dal cielo” fotografie e video dal parapendio. Le offerte raccolte saranno interamente devolute alla Scuola dell’Infanzia di Cesuna. Evento organizzato dalla Pro loco Cesuna.

Treschè Conca ore 16.00: “Passeggiando nel bosco magico” ritrovo ore 16.00 presso Piazzale Belmonte, passeggiata animata per bambini e famiglie (costo attività: € 5,00/bambino fino ai 10 anni – € 10,00/adulto). Info e prenotazioni presso l’Ufficio della Pro loco Treschè Conca 345/ 7095489. Evento organizzato dalla Pro loco Treschè Conca.

Treschè Conca ore 20.45: “ I cieli immensi narrano” presentato dal Coro di Fara Vicentino – ore 20.45 presso la Chiesa di Treschè Conca; (ingresso libero).

Domenica 31 dicembre 2023

Cesuna ore 09.30: “Il Fronte di VAIA”, ciaspolata guidata storico-naturalistica tra i luoghi di Vaia lungo il Percorso del Ricordo, presso Piazzale Ex Stazione Iscrizioni presso Pro Loco Cesuna o direttamente Asiago Guide al 347/1836825. Evento organizzato dalla Pro loco Cesuna.

Treschè Conca ore 10.30 “Pasticciando a Natale”: laboratorio Creativo per bambini presso sede Pro Loco (costo laboratorio: € 5,00 /cad) Le attività proposte sono da considerarsi su prenotazione. Info e prenotazioni presso l’Ufficio della Pro Loco Treschè Conca 345/ 7095489. Evento organizzato dalla Pro loco Treschè Conca.

Martedì 2 gennaio 2024

Treschè Conca ore 15.30 “Elfo racconta storie”: spettacolo a cura del Cason delle Meraviglie, presso il Cason delle Meraviglie. Info e prenotazioni presso l’Ufficio della Pro loco Treschè Conca 345/7095489. Evento organizzato dalla Pro loco Treschè Conca.

Mercoledì 3 gennaio 2024

Treschè Conca ore 16.00 “Pasticciando a Natale”: laboratorio Creativo per bambini presso sede Pro Loco (costo laboratorio: € 5,00 / cad) Le attività proposte sono da considerarsi su prenotazione. Info e prenotazioni presso l’Ufficio della Pro Loco Treschè Conca 345/ 7095489. Evento organizzato dalla Pro loco Treschè Conca.

Treschè Conca ore 20.30: “kokedama: Christmas Edition” presso sede Pro Loco Treschè Conca (costo laboratorio: € 30,00 cad.) Le attività proposte sono da considerarsi su prenotazione. Info e prenotazioni presso l’Ufficio della Pro Loco Treschè Conca 345/7095489. Evento organizzato dalla Pro loco Treschè Conca.

Canove ore 20.45: concerto di inizio anno con “I fiati polifonici” di Arzignano presso il Palazzetto Polifunzionale a Canove. Evento organizzato dalla Pro loco Canove.

Cesuna ore 20.45: “Concerto di Capodanno” a cura della Banda Musicale “Monte Lémerle” di Cesuna presso Cinema Teatro Palladio. Evento organizzato dalla Pro loco Cesuna.

Giovedì 4 gennaio 2024

Canove dalle ore 10.00 (tutta la mattina): Bintar Zait: “sorelle Beffy” in giro per Canove. Evento organizzato dalla Pro loco Canove.

Cesuna ore 15.00 fino alle 17.00: “Laboratorio creativo di libera espressione artistica” per bambini 5+ (4 con adulto accompagnatore), a cura di Consuelo Morello presso Cinema Teatro Palladio. Prenotazione obbligatoria presso Pro Loco Cesuna o al numero 0424/67064. Evento organizzato dalla Pro loco Cesuna.

Cesuna ore 17.30: “Arriva la Befana” Nel cielo sopra il bosco coperto di neve soffia il vento che porta una risata lieve. Un’ombra attraversa la luna e si avvicina… Sarà forse un’adorabile vecchina? presso Cinema Teatro Palladio. Evento organizzato dalla Pro loco Cesuna.

Mezzaselva dalle ore 20.30: “Alla Scoperta degli animali di montagna” con Ivan Mosele, serata fotografica, presso il Campo di Schettinaggio. Info e Prenotazione obbligatoria ad Asiago Guide 347/1836825. Evento organizzato dalla Pro loco Mezzaselva.

Cesuna ore 20.45: “Cultura in Scena”: un’occasione imperdibile per nutrire la mente con Don Marco Pozza, voce autorevole e ispiratrice. Don Marco Pozza condurrà una serata di profonda riflessione, toccando temi di attualità, spiritualità e umanità presso Cinema Teatro Palladio. Evento gratuito con prenotazione obbligatoria posti presso lo IAT ROANA tel. 0424/694361.

Venerdì 5 gennaio 2024

Cesuna ore 09.30: “Leggende d’Inverno” ciaspolata guidata storico-naturalistica tra i boschi ed i pascoli di Cesuna, presso Piazzale Ex Stazione. Prenotazione obbligatoria presso Pro Loco Cesuna o direttamente Asiago Guide al 347/1836825.

Treschè Conca ore 20.30: “La befana vien… dal Belmonte” arrivo della befana e consegna delle calze presso Piazzale Belmonte (ingresso libero).

Canove ore 20.45: Bintar Zait: teatro con il duo “Gli instabili” con lo spettacolo “Ridendo e schersando”, presso il Palazzetto Polifunzionale di Canove. Evento organizzato dalla Pro loco Canove.

Sabato 6 Gennaio 2024

Roana Ore 16.00: “Befana in piazza!”, con distribuzione caramelle per i bambini presso Piazza Santa Giustina a Roana. (Maggiori info contattando la Pro loco Roana cell.347/6334701) Evento organizzato dalla Pro loco Roana.

Mezzaselva dalle ore 16.30: “Arriva la Befana!” presso il Campo di Schettinaggio di Mezzaselva (evento ad ingresso libero). Evento organizzato dalla Pro loco Mezzaselva.

Mezzaselva dalle ore 17.00 alle ore 22.00: “Polvere di Stelle con cena” escursione guidata con Asiago Guide. Info e Prenotazione obbligatoria ad Asiago Guide 347/1836825. Evento organizzato dalla Pro loco Mezzaselva.

Cesuna ore 20.45: “La moglie, l’amante e il Monsignore” Spettacolo Teatrale commedia comica a cura della Compagnia Lacharen di Roana, presso Cinema Teatro Palladio. (Costo del biglietto 10€ adulto e 5€ ragazzi fino ai 18 anni). Prenotazione biglietti e prevendita presso la Pro Loco di Cesuna o al numero 0424/67064.

Treschè Conca ore 20.15: “Ciaspolando tra la storia”, ciaspolata guidata e animata per adulti – ritrovo ore 20.15, presso Fontana degli Elfi (costo attività € 7,00/cad). Info e prenotazioni presso l’Ufficio della Pro Loco Treschè Conca 345/ 7095489. Evento organizzato dalla Pro loco Treschè Conca.

Domenica 7 Gennaio 2024

Cesuna ore 20.45: “La moglie, l’amante e il Monsignore” Spettacolo Teatrale commedia comica a cura della Compagnia Lacharen di Roana, presso Cinema Teatro Palladio. (Costo del biglietto 10€ adulto e 5€ ragazzi fino ai 18 anni). Prenotazione biglietti e prevendita presso la Pro Loco di Cesuna o al numero 0424/67064.

Sabato 3 Febbraio 2024

Mezzaselva dalle ore 17.00 alle ore 22.00: “Polvere di Stelle con cena” escursione guidata con Asiago Guide. Info e Prenotazione obbligatoria ad Asiago Guide 347/1836825. Evento organizzato dalla Pro loco Mezzaselva.

Martedì 13 Febbraio 2024

Mezzaselva dalle ore 17.00 alle ore 21.30: “Aspettando San Valentino” escursione guidata con Asiago Guide. Info e Prenotazione obbligatoria ad Asiago Guide 347/1836825. Evento organizzato dalla Pro loco Mezzaselva.

Sabato 23 Marzo 2024

Mezzaselva dalle ore 17.00 alle 21.30: “Al chiaro di luna con Cena” escursione guidata con Asiago Guide. Info e Prenotazione obbligatoria ad Asiago Guide 347/1836825. Evento organizzato dalla Pro loco Mezzaselva.

Ufficio IAT Roana Chalet turistico Treschè Conca – tel. 0424-694361