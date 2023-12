Uno show da Numeri Uno: il grande wrestling italiano torna in Veneto sabato a Vigonza!

Sabato 2 dicembre, Vigonza (Padova) sarà teatro di un evento veramente speciale: la diciannovesima edizione dello storico torneo di wrestling, “Il Numero Uno”.

Dal 2004, il celebrato torneo a eliminazione diretta incorona il miglior lottatore di quell’anno, capace di sconfiggere in competizione singola tre avversari di alto livello in una stessa serata. Il torneo ha contribuito a lanciare alle stelle le carriere di alcuni dei nomi più blasonati del wrestling italiano, come Kaio, Lupo, Charlie Kid, Andy Manero, e quest’anno promette di fare lo stesso, con una rosa di contendenti che si contenderanno la coppa in palio.

Tra di loro, anche due veneti

Il pluricampione vicentino “Psycho” Mike Raho, pioniere del catch wrestling allenato negli Stati Uniti dal leggendario Billy Robinson, e il veronese Antonio Castano, in arte Tony Callaghan, tra i più forti lottatori del circuito italiano, già vincitore per due volte della competizione. Tra gli altri partecipanti, il colosso mascherato Sirio, Il Berserker Vichingo Bjorn (attuale campione interregionale ICW), “The Golden Boy” Mark Reed, Machete e i funambolici Flamingo e Axel Flow.

Sarà in azione anche il padovano Ciano Schiavon, in un tag team match che lo vedrà schierato con Pedro a difendere l’onore di casa contro il team composto dal veterano Mr. Excellent e dall’imponente Kaos Il Distruttore. La serata sarà presentata da uno dei commentatori ufficiali degli show ICW, il vicentino Mike Deràz.

Sport-spettacolo

Noto in Italia grazie ai mostri sacri che hanno segnato la cultura pop (Hulk Hogan, The Rock, John Cena), il wrestling coniuga la preparazione atletica necessaria per sostenere gli incontri con la teatralità di memorabili personaggi sopra le righe, protagonisti di trame che mirano ad appassionare gli spettatori e che si concludono inevitabilmente con degli scontri sul ring.

La Italian Championship Wrestling (ICW) è attiva da oltre vent’anni nello sviluppo di un movimento italiano, attraverso la formazione dei lottatori (spesso invitati a esibirsi su palcoscenici internazionali) e l’organizzazione di spettacoli (è la terza realtà in Europa per quantità di eventi realizzati annualmente).

L’appuntamento con il vulcanico mondo del wrestling è quindi alle 20:30 di questo sabato 2 dicembre al Palasport di Perarolo di Vigonza (PD), in via Atene. I biglietti per la serata partono dai 12 € gli interi e 8 € i ridotti (per ragazzi fino a 12 anni), sono acquistabili la sera dell’evento all’ingresso oppure in prevendita sul sito https://www.icwwrestling.it.

Per maggiori informazioni sono disponibili l’email info@icwwrestling.it o il 335-1208244 (anche via WhatsApp).

ICW Italian Championship Wrestling – I Campioni del Wrestling

Instagram: https://www.instagram.com/icwwrestlingit

Facebook: https://www.facebook.com/Italianchampionshipwrestling

Sito Web: https://www.icwwrestling.it

ICW Showreel: https://www.youtube.com/watch?v=QnqFBAa0fkI