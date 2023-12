FIDAL Veneto: calendario gare da gennaio a marzo 2024

Trentasei manifestazioni da gennaio a marzo fra cross, indoor, strada, trail e lanci. FIDAL Veneto. Primo weekend di gare il 13 e 14 gennaio al Palaindoor, dove il 2 e 3 marzo torneranno i campionati italiani under 23 di prove multiple. Campestri da record, ben sei: Noventa Padovana (14 gennaio), Vittorio Veneto (21 gennaio), Galliera Veneta (4 febbraio), Farra di Soligo (11 febbraio), Borgo Valbelluna (18 febbraio) e Grumolo delle Abbadesse (25 febbraio). Sei anche gli appuntamenti su strada, a partire dalla Giulietta & Romeo Half Marathon (11 febbraio)

Trentasei appuntamenti per tre mesi di gare

Da gennaio a marzo. Ufficializzato il calendario dell’atletica veneta per l’inverno 2024. La nuova annata, suddivisa tra cross, indoor, strada, trail e lanci, scatterà il 5 gennaio con la gara indoor di salto con asta che accompagnerà la 3^ Padova Pole Vault Convention. Il primo vero weekend di gare, al Palaindoor, sarà però il 13 e 14 gennaio, con due giornate di attività per assoluti e master. Al Palaindoor si gareggerà per tutto l’inverno sino al 10 marzo e non mancherà l’ormai tradizionale appuntamento con i campionati italiani under 23 di prove multiple (2-3 marzo). Ben sei, nel 2024, le campestri regionali: un piccolo record.

FIDAL Veneto – Primo appuntamento

Il 14 gennaio, a Noventa Padovana con il Dogi’s Cross. Seguiranno, ripartite tra le prove dei campionati regionali individuali e di società, le gare di Vittorio Veneto (21 gennaio), Galliera Veneta (4 febbraio), Farra di Soligo (11 febbraio), Borgo Valbelluna (18 febbraio) e Grumolo delle Abbadesse (25 febbraio). Per l’attività su strada riflettori puntati su sei appuntamenti: la Giulietta & Romeo Half Marathon a Verona (11 febbraio), la Dogi’s Half Marathon e la Little Dogi a Stra (10 marzo), la Maratonina della Vittoria a Vittorio Veneto (17 marzo), la Stravicenza (17 marzo) e il memorial Antonio Tomasi a Cavriè di San Biagio di Callalta (24 marzo).

Infine, il 16 marzo

A Vicenza, il classico Ultrabericus Trail, che inaugurerà l’anno delle corse off-road. “Ringraziamo le società per la disponibilità dimostrata nella redazione del calendario – commenta Mattia Picello, consigliere regionale e coordinatore della commissione Calendario e Regolamenti -. Siamo riusciti a trovare tutte le sedi di gara entro il mese di novembre, con largo anticipo rispetto all’inizio dell’attività. Mi piace sottolineare l’inserimento in calendario di sei cross, un risultato senza precedenti. A brevissimo comunicheremo anche il planning dettagliato dell’attività, in modo che tutti possano pianificare al meglio gli impegni agonistici”.

Ecco le date della stagione invernale veneta 2024.

GENNAIO –

5: III Padova Pole Vault Convention (Padova). 13: 1^ manifestazione regionale indoor open (Padova). 14: 2^ manifestazione regionale indoor open (Padova). 14: Dogi’s Cross, 1^ prova campionato regionale assoluto di società; 1^ prova campionato regionale promozionale di società; 1^ prova campionato regionale master di società (Noventa Padovana, PD). 20: 3^ manifestazione regionale indoor open (Padova). 21: 4^ manifestazione regionale indoor open (Padova). 21: Cross Città della Vittoria; campionato nazionale assoluto di società, 1^ fase regionale; 2^ prova campionato regionale promozionale di società; campionato regionale individuale Master (Vittorio Veneto, TV). 27: 5^ manifestazione regionale indoor open (Padova). 27-28: campionati italiani invernali di lanci, 1^ prova regionale (Verona). 28: 6^ manifestazione regionale indoor open (Padova).

FEBBRAIO –

3-4: campionato regionale assoluto, juniores e allievi di prove multiple indoor; gare extra assoluti e master (Padova). 4: Cross Villa Imperiale, campionato nazionale assoluto di società, 2^ fase regionale; 2^ prova campionato regionale assoluto di società; 3^ prova campionato regionale promozionale di società; 2^ prova campionato regionale master di società (Galliera Veneta, PD). 4: campionati italiani invernali di lanci, 2^ prova regionale (Conegliano, TV). 10: 7^ manifestazione regionale indoor open (Padova).

11: 8^ manifestazione regionale indoor open (Padova).

8^ manifestazione regionale indoor open (Padova). 11: Giulietta & Romeo Half Marathon (Verona).

Giulietta & Romeo Half Marathon (Verona). 11: Trofeo Hera, 4^ prova campionato regionale promozionale di società; 3^ prova campionato regionale master di società; campionato regionale individuale assoluto di cross corto (Farra di Soligo, TV).

17: 9^ manifestazione regionale indoor, solo cadetti, open (Padova). 18: 10^ manifestazione regionale indoor, solo cadetti, open (Padova). 18: Cross di Borgo Valbelluna; 5^ prova campionato regionale promozionale di società; 4^ prova campionato regionale master di società; campionato regionale individuale settore assoluto (Borgo Valbelluna, BL). 24: 11^ manifestazione regionale indoor, solo cadetti, open (Padova). 25: 12^ manifestazione regionale indoor, solo cadetti, tetrathlon (Padova). 25: Cross Grumolove, 3^ prova campionato regionale assoluto di società; campionato regionale individuale settore promozionale (Grumolo delle Abbadesse, VI).

MARZO –

2-3: campionati italiani allievi, juniores e promesse di prove multiple indoor (Padova). 9: Campionato Nazionale Bancari e Assicurativi indoor (Padova). 9: campionati regionali individuali master indoor; campionati regionali master indoor di prove multiple, open (Padova).

10: campionati regionali individuali master indoor, open (Padova).

campionati regionali individuali master indoor, open (Padova). 10: Dogi’s Half Marathon (Stra, VE).

Dogi’s Half Marathon (Stra, VE). 10: Little Dogi (Stra, VE).

16: Ultrabericus Trail (Vicenza).

17: Maratonina della Vittoria (Vittorio Veneto, TV).

Maratonina della Vittoria (Vittorio Veneto, TV). 17: Stravicenza (Vicenza).

Stravicenza (Vicenza). 17: Trofeo delle Province indoor per rappresentative provinciali ragazzi (Verona).

22-24: World Para Athletics, pista (Jesolo, VE). 24: Memorial Antonio Tomasi, 1° prova Trofeo regionale promozionale di marcia e corsa su strada; campionato regionale individuale ragazzi e cadetti di corsa su strada (Cavriè di San Biagio di Callalta, TV). IL CALENDARIO INVERNALE 2024

FIDAL Veneto – DI CORSA A MALO

Appuntamento di fine stagione sulle strade vicentine. Domenica 3 dicembre si corre la seconda edizione della 10 di Malo, gara nazionale sulla distanza di 10 km. Organizzata dalla società Vicenza Marathon e abbinata al 2° Trofeo Sacme, la 10 di Malo si svilupperà su un percorso omologato – piano e asfaltato – che negli ultimi giorni ha subito una modifica rispetto a quanto inizialmente annunciato dagli organizzatori. La partenza sarà dunque alle 9.30 in via Enrico Fermi, dov’è previsto anche l’arrivo (Zona Industriale Pisa). E’ la penultima gara di una stagione regionale 2023 che si concluderà il 17 dicembre con la Maratonina della Città Murata di Cittadella (Padova).

