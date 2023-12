Campagna Amica in città: torna con eventi ed attività per tutti

Campagna Amica torna in città con eventi ed attività per tutti

Il presidente di Coldiretti Vicenza, Pietro Guderzo: “Nel salotto di Vicenza incontreremo i cittadini e faremo loro conoscere il meglio delle produzioni della terra berica. Sarà una giornata all’insegna del buon cibo, delle tradizioni e del divertimento per le famiglie e non solo”

È già tutto pronto per l’edizione 2023 di Campagna Amica in città, l’atteso appuntamento promosso da Coldiretti e Campagna Amica Vicenza, con il patrocinio del Comune di Vicenza ed il contributo della Camera di Commercio di Vicenza.

Domenica 3 dicembre torna Campagna Amica in città

Piazza dei Signori si tingerà di giallo, con i gazebo dei produttori di Coldiretti Vicenza, che saranno i protagonisti di una colorata mostra mercato con i prodotti tipici della terra berica, nonché di una serie di attività che animeranno il centro storico ed attireranno i cittadini e li coinvolgeranno con il fascino distintivo che l’agricoltura da sempre ha.

“Portare l’agricoltura della nostra terra in piazza dei Signori – spiegano il presidente di Coldiretti Vicenza, Pietro Guderzo ed il direttore Simone Ciampoli – è per noi una grande gioia. L’incontro con i cittadini, infatti, è sempre un momento di confronto che aiuta i produttori a migliorare ed al contempo permette ai cittadini di vedere chi, ogni giorno, mettendoci la faccia, lavora la terra per restituire i prodotti genuini, freschi e di qualità che siamo abituati a portare in tavola”.

Campagna Amica in città con la mostra mercato

Dalle 9.30 alle 19, piazza dei Signori ospiterà la mostra mercato dei prodotti tradizionali dell’agricoltura vicentina, con laboratori ed attività dedicati alle famiglie ed ai più piccoli.

Tra i gazebo gialli di Coldiretti sarà possibile scoprire le eccellenze vicentine, i sigilli di Campagna Amica ed i prodotti tipici e tradizionali del Vicentino.

“I produttori, proprio per salvaguardare questo straordinario patrimonio, che spesso diamo per scontato – aggiungono il presidente Guderzo ed il direttore Ciampoli – saranno a disposizione anche per illustrare le più innovative tecniche di coltivazione, in particolare l’agricoltura di precisione e potranno anche approfondire tematiche importanti per Coldiretti, quali la sostenibilità, la biodiversità e, naturalmente, la forte contrarietà rispetto al cibo sintetico, che l’Organizzazione ha per prima denunciato, a tutti i livelli, assicurando agli italiani una legge che ne vieta la produzione e commercializzazione in tutto lo stato”.

L’incanto del Natale

E, per richiamare il periodo natalizio, non poteva mancare “l’incanto del Natale” espresso attraverso figuranti ed attività tradizionali con la paglia realizzate grazie alla collaborazione con la pro loco di Laghi. Chi vorrà cimentarsi, inoltre, potrà realizzare o tentare di imitare alberi di Natale, decorazioni e centri tavola per le feste, grazie al laboratorio promosso dai Vivai Trettenero.

#coltiviamoilrispetto

Per non dimenticare ciò che accade intorno a noi, viene proposta l’attività solidale “Abbiamo riso per una cosa seria”: vendita di riso solidale con Progetto Mondo. Sarà possibile anche acquistare delle creazioni solidali a favore del Centro antiviolenza e del Progetto Sartoria sociale a cura dell’Associazione Come un incantesimo.

Grande spazio anche ai laboratori per i più piccoli, grazie al progetto Semi’nsegni, dalle 10.30 alle 16, con più attività, che vanno dalla lettura animata con Margherita Grotto agli sfizi di Natale con Il Mondo di Bù, il laboratorio rici-creo a cura delle fattorie didattiche Il Giglio Rosso e Le Lazarele. Ed ancora, “Piccoli casari” a cura del Caseificio Sapori di Montegnago, per scoprire le proprie abilità nel fare il formaggio e, per finire, le degustazioni di yogurt promosse dalla fattoria La Greppia e di vini vicentini Doc ed olio extravergine d’oliva per i più grandi.

Vicenza, 1 dicembre 2023

Fonte: Coldiretti Vicenza – Ufficio Stampa, Matteo Crestani Giornalista