A4 Holding SpA: lavori e chiusure in A4 e A31

LAVORI IN A4 TRA VICENZA EST E INTERCONNESSIONE A31

In direzione Venezia nella notte del 6 dicembre 2023 con chiusura dell’entrata per Venezia del casello di Vicenza Est

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per cantieri urgenti di manutenzione giunti sul ponte del fiume Tesina, dal Km 334+400 al Km 335+200, in carreggiata est (direzione Venezia) tra il casello di Vicenza Est e l’interconnessione con l’autostrada A31 Valdastico, si viaggerà su una sola corsia di marcia dalle ore 21.00 di mercoledì 6 dicembre alle ore 6.00 di giovedì 7 dicembre 2023.

Contemporaneamente ai lavori di cui sopra verrà chiuso lo svincolo di entrata del casello di Vicenza Est per i viaggiatori diretti a Venezia.

LAVORI IN A31 TRA INTERCONNESSIONE A4 E VICENZA NORD

In carreggiata Sud (direzione Rovigo) dal 6 all’8 dicembre 2023

In carreggiata Nord (direzione Piovene) nelle giornate del 6, 8 e 9 dicembre 2023

Lungo l’autostrada A31 Valdastico per attività urgenti di ispezione manufatti i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia nel tratto autostradale compreso tra Interconnessione A4 e Vicenza Nord (dal Km 54+600 al Km 57+100) in entrambe le carreggiate (sia in direzione Piovene Rocchette che Rovigo) dalle ore 10.00 alle ore 16.00 di mercoledì 6 dicembre 2023.

Sempre in A31 per attività urgenti di manutenzione giunti sul viadotto di Torri di Quartesolo i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia nel tratto autostradale compreso tra Interconnessione A4 e Vicenza Nord (dal Km 52+000 al Km 52+900) in carreggiata Sud (direzione Rovigo) dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di giovedì 7 dicembre 2023, in entrambe le carreggiate (sia in direzione Piovene Rocchette che Rovigo) dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di venerdì 8 dicembre 2023, in carreggiata Nord (direzione Piovene Rocchette) dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di sabato 9 dicembre 2023.

LAVORI IN A4 TRA MONTECCHIO E MONTEBELLO

In entrambe le carreggiate nella notte del 6 dicembre 2023

Lungo l’autostrada A4 Brescia – Padova, per ripristino urgente avvallamento corsia di marcia lenta, nel tratto autostradale compreso tra i caselli di Montecchio e Montebello (dal Km 321+000 al Km 318+800) i viaggiatori potranno usufruire di una sola corsia di marcia in entrambe le carreggiate (est direzione Venezia ed Ovest direzione Milano) nella notte di mercoledì 6 dicembre 2023, dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

La Società A4 Holding SpA profonderà comunque ogni sforzo per riaprire il tratto autostradale anticipatamente rispetto agli orari di chiusura programmati.

Per informazioni: https://inviaggio.autobspd.it/.

