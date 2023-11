Teatro Opere Parrocchiali, Thiene: incontro per prevenire le truffe

Al Teatro delle Opere Parrocchiali di Thiene (VI), martedì 5 dicembre un incontro per la Cittadinanza per prevenire le truffe

L’iniziativa promossa da Comune e Università Adulti Anziani con la collaborazione della Guardia di Finanza

Università Adulti Anziani di Thiene e Amministrazione Comunale organizzano un incontro pubblico aperto a tutta la Cittadinanza sul tema delle truffe martedì 5 dicembre 2023 alle ore 15.00 nel Teatro delle Opere Parrocchiali del Duomo in via San Francesco.

L’evento vede la partecipazione del Col. Cosmo Virgilio, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza.

Il commento del sindaco Michelusi

«Si tratta di un appuntamento importante per la Cittadinanza e ringrazio il nostro graditissimo ospite per la preziosa disponibilità. Purtroppo – spiega il Sindaco, Giampi Michelusi – oggi le truffe, da quelle alimentari a quelle informatiche, sono numerose e la veicolazione delle informazioni idonee a riconoscerle e a difendersi sono la prima arma a nostra disposizione per evitarle. Invito caldamente tutti a partecipare e, in particolare, le fasce più a rischio, come anziani e persone che vivono sole. Ringrazio inoltre l’Università Adulti Anziani per la sinergia con cui si è voluto promuovere questo incontro, su un tema delicato e di forte allarme sociale, come occasione per alimentare il dialogo in un clima di fiducia verso le Forze dell’Ordine e, con questa iniziativa specifica, nei confronti della Guardia di Finanza, fortemente impegnata nel contrasto a queste insidiose forme di illegalità»

Tema dell’incontro

Il Coordinamento dell’Università Adulti Anziani riserva al tema grande attenzione: «L’incontro con il Comandante della Guardia di Finanza di Vicenza, nella nostra sede come negli altri comuni della Provincia, – spiegano dall’Università – riveste particolare importanza, perché la tematica della prevenzione e del contrasto alle varie forme di truffa è estrema attualità. Infatti sono proprio le persone anziane, e/o quelle meno avvezze all’uso dei social, ad essere fatte oggetto quotidianamente di una grande varietà di truffe. La conversazione costituisce una lente attraverso la quale guardare con fiducia ai nuovi segni del tempo. La competenza della Guardia di Finanza acquista pertanto una grande valenza. Ringraziamo la Guardia di Finanza per l’importante apporto e per l’attenta disponibilità che da sempre dimostra alle nostre Università dislocate nel territorio».

L’Università Adulti/Anziani di Thiene nasce nel 1988, promossa dall’Amministrazione Comunale.

Le lezioni, tipiche dei licei, si tengono da ottobre a maggio e riguardano varie aree (umanistica, scientifica, artistica, musicale, di attualità…), caratterizzandosi come una vera e propria scuola per adulti e contribuendo a fare cultura attraverso la formazione permanente, attraverso forme di socializzazione attiva ed innovativa. L’Università è un luogo di cultura che permette di creare identità, sicurezza personale e senso di appartenenza al fine di favorire lo sviluppo delle proprie qualità. Da sempre l’Università A/A annovera, tra le sue proposte, incontri sulla Legalità, rivolti non solo agli iscritti, ma anche alla Cittadinanza tutta, in forma di lezioni aperte. Per chi volesse saperne di più può contattare la segreteria al numero telefonico 346 8771659.

L’ingresso è libero.

Thiene, 30 novembre 2023

Fonte Comune di Thiene (VI) – Ufficio Stampa