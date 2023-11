Stagione Thienese di Prosa: 3° appuntamento con Anna Karenina

Il terzo appuntamento della Stagione Thienese di Prosa 2023/24 è martedì 5 dicembre 2023, con repliche mercoledì 6 e giovedì 7 dicembre 2023, con Anna Karenina di Lev Tolstoj nell’adattamento di Gianni Garrera e Luca De Fusco e la regia di Luca De Fusco con Galatea Ranzi in una produzione Teatro Stabile di Catania/Teatro Biondo Palermo.

Come raccontare a teatro una delle storie più belle del mondo?

“Abbiamo cercato di rispondere a questa domanda in vari modi. Innanzitutto con un cast di livello che parte da una delle migliori attrici italiane, Galatea Ranzi, per il ruolo di Anna, ma anche da un insieme di interpreti di altrettanto spessore, che vanno da Paolo Serra nel ruolo di Karenin, a Giacinto Palmarini in quello di Vronskji, a Stefano Santospago in quello di Oblonskij, Francesco Biscione, Debora Bernardi, Irene Tetto, Giovanna Mangiù e la giovane Mersilia Sokoli. Insieme col drammaturgo Gianni Garrera abbiamo deciso di non nascondere l’origine letteraria del testo, ma anzi di valorizzarla.

Al di là dei dialoghi, le parti più strettamente narrative e i pensieri dei personaggi saranno detti dagli stessi attori che interpretano i ruoli, seguendo la lezione del Ronconi del “pasticciaccio” e configurando degli “a parte” tipici del linguaggio teatrale. A queste tecniche puramente teatrali ho aggiunto un montaggio veloce, cinematografico, composto di molte brevi scene e contrassegnato dalla grammatica visivo-musicale, ormai consueta nelle mie regie, di Marta Crisolini Malatesta, Gigi Saccomandi e Ran Bagno.

Le coreografie sono di Alessandra Panzavolta. Come nel romanzo tutto inizia e termina con un treno, emblema del testo di Tolstoj. Naturalmente sta a noi l’arduo compito di tradurre in immagini, suoni, parole uno dei libri che più spesso si trova sul comodino di ognuno di noi“. (Note di regia)

Martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 dicembre 2023

ANNA KARENINA

di Lev Tolstoj

adattamento di Gianni Garrera e Luca De Fusco

regia di Luca De Fusco

con Galatea Ranzi (Anna Karenina)

e con Debora Bernardi (Dolly), Francesco Biscione (Levin), Giovanna Mangiù (Betsy), Giacinto Palmarini (Vronskij), Stefano Santospago (Oblonskij), Paolo Serra (Karenin), Mersila Sokoli (Kitty), Irene Tetto (Lidija).

scene e costumi Marta Crisolini Malatesta

luci Gigi Saccomandi

musiche Ran Bagno

coreografie Alessandra Panzavolta

proiezioni Alessandro Papa

aiuto regia Lucia Rocco

Produzione Teatro Stabile di Catania/Teatro Biondo Palermo

Tutti gli spettacoli della 43^ Stagione Teatrale di Prosa iniziano alle ore 20.45.

Per informazioni e prenotazione: Ufficio Cultura negli orari di apertura al pubblico, piazza A. Ferrarin 1, tel. 0445-804.745-746, teatro@comune.thiene.vi.it e cultura@comune.thiene.vi.it

La vendita al botteghino è possibile da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Per l’acquisto on line: myarteven.it e vivaticket.com

Il programma della 43^ Stagione Teatrale Thienese è consultabile nei siti: www.comune.thiene.vi.it – www.myarteven.it – www.vivaticket.com e presso tutte le aziende di promozione turistica del vicentino.

Credit foto: Antonio Parrinello

Thiene, 30 novembre 2023

Fonte Comune di Thiene (VI) – Ufficio Stampa