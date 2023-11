Sofia Roviaro (Vicenza Volley): “Possiamo crescere in battuta”

Serie B1 femminile girone B, Sofia Roviaro (Vicenza Volley): “Con Volano qualche errore di troppo; possiamo crescere in battuta”

La giovane centrale classe 2005 è stata una delle note più positive nel tie break amaro in casa contro le trentine

E’ stata una delle protagoniste del match, nonostante la giovane età e la sua presenza in sestetto fin dall’inizio, una scelta voluta dallo staff guidato da Mariella Cavallaro che si è rivelata azzeccata per rendimento. Nel 2-3 casalingo contro Volano di Vicenza Volley spicca la prova della centrale Sofia Roviaro, classe 2005 protagonista con 9 punti, con 7 attacchi a segno (44% di positività) e due ace.

Sofia Roviaro

“Sono molto contenta – racconta Sofia, vicentina maturata negli ultimi anni nel vivaio del capoluogo berico dopo l’esperienza ad Altavilla – di aver giocato tutta la partita, non me l’aspettavo – devo essere sincera – mentre per il risultato finale come immagino tutte le mie compagne speravo in un esito diverso, ma in questa settimana siamo tornate in palestra per migliorare gli aspetti che non hanno funzionato”.

Avanti 2-1, Vicenza è stata rimontata dalla Rothoblaas Volano, che si è imposta al tie break. “Abbiamo commesso un po’ troppi errori, Volano è una squadra molto forte e per quanto ci riguarda dobbiamo cercare di ridurre gli sbagli. A livello personale sono contenta, anche se non ci si accontenta mai; in attacco è andata molto bene, mentre devo migliorare a muro e in battuta”.

Infine, allarga l’orizzonte. “Il girone B è un ottimo campionato, con squadre di alto livello; noi cerchiamo di conquistare più vittorie possibili. Dove possiamo crescere? In battuta, che quando entra riusciamo a mettere in difficoltà gli avversari”.

VICENZA, 29 NOVEMBRE 2023

Nella foto di Daniele Marangoni, Sofia Roviaro, centrale di Vicenza Volley

