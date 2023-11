Sandrigo: un dialogo cruciale “Clima, Ghiacciai e Migrazioni”

Clima, Ghiacciai e Migrazioni: Un Dialogo Cruciale – Sabato 2 dicembre alle 20:30, la sala conferenze della Biblioteca Comunale Domenico Pittarini di Sandrigo (viale Ippodromo 2) sarà il palcoscenico di un interessante confronto organizzato da Cooperativa Margherita e Laboratorio Astico Tesina, in collaborazione con il Comitato Attività Culturali della Biblioteca di Sandrigo. L’evento si propone di esplorare le connessioni tra “Clima, Ghiacciai e Migrazioni”.

Una cooperativa sociale di Sandrigo attiva nel territorio vicentino da oltre 36 anni, si dedica alla progettazione e gestione di servizi per la comunità, con particolare attenzione a famiglie con persone con disabilità, bambini, giovani e anziani. La cooperativa promuove valori di integrazione, domiciliarità e cultura, collaborando strettamente con la comunità locale.

L’incontro è patrocinato dal Comune di Sandrigo e si inserisce nella rassegna Margherita in Festa, organizzata da Cooperativa Margherita con il patrocinio di altre 22 Amministrazioni Comunali del territorio vicentino.

Margherita in Festa, dal 2007, mira a favorire occasioni di incontro e diffondere la cultura come motore di crescita e sviluppo nel territorio. Il tema di quest’anno, “Cultura e politica: quale dialogo?”, offre uno spazio per riflessioni approfondite su come abitare i territori in modo responsabile, tenendo presente il significato originario di “politica” legato a “polis”, che significa “vivere bene insieme”. Si riconosce il ruolo della cultura nel promuovere il pensiero critico e la giustizia sociale.

I relatori della serata saranno Christian Casarotto, glaciologo del Museo delle Scienze di Trento, e Fabio Brandoni, curatore per Legambiente del dossier sulle migrazioni ambientali. Dialogheranno sui cambiamenti climatici, lo scioglimento dei ghiacciai e su come questi fenomeni influiscano sul destino dell’umanità.

In un contesto di emergenza, la connessione tra fenomeni ambientali, climatici e problemi sociali è sempre più evidente, sottolineando l’urgenza di creare sinergie per l’informazione e la promozione culturale su questi temi. La moderatrice della serata sarà Chiara Spadaro, geografa.

L’ingresso è gratuito, grazie al generoso sostegno dei nostri sponsor: Vei Group, Gamma Trading, Omis, Edilfloor, Telea, Luce & Light, Berton Magazzini e Proloco di Sandrigo.

