San Zeno: sabato sarà inaugurata la nuova medicina di gruppo

Sabato sarà inaugurata la nuova medicina di gruppo a San Zeno – Alle 11 il taglio del nastro e la consegna di un defibrillatore donato dagli alpini della frazione

IL SERVIZIO ASSOCIATO E’ OPERATIVO GIA’ DA UN MESE

GARANTISCE ASSISTENZA 5 GIORNI SU 7, PER 7 ORE AL GIORNO

Operativa già da un mese, la nuova Medicina di gruppo integrata di San Zeno sarà ufficialmente inaugurata sabato mattina (2 dicembre), alla presenza dell’assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin e dei rappresentanti della direzione generale dell’Ulss7 Pedemontana.

L’appuntamento, promosso dall’Amministrazione comunale cassolese, è fissato per le 11 in punto nella palazzina al civico 3 di piazza San Zeno.

Gli ambulatori

Già sede della polizia locale, dopo i lavori di adeguamento e sistemazione portati a termine nei mesi scorsi dalla municipalità, l’edificio ha cambiato pelle. Oggi ospita gli ambulatori dei tre medici di base che hanno accettato di lavorare in forma associata. Questo per poter garantire alla popolazione un servizio assistenziale attivo cinque giorni su sette per sette ore al giorno.

Nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione, costato complessivamente 148 mila euro e approvato anche dall’Azienda sanitaria, sono stati ridefiniti tutti gli spazi interni. Sono stati ricavati tre ambulatori per i tre professionisti della collaborazione – ossia le dottoresse Ilaria Lolatto e Luna Pelliccioli e il dottor Gianluigi Lago. Inoltre allestito uno spazio per la segreteria, che sarà comune. Lo stabile era inoltre già stato reso completamente accessibile qualche anno fa, con l’inserimento di rampe e di un ascensore.

Grazie all’impegno delle Penne Nere della frazione, la struttura a breve sarà dotata anche di un defibrillatore, che verrà posizionato all’esterno della palazzina e sarà consegnato proprio nella mattinata di sabato, dopo la cerimonia del taglio del nastro.

Comunicato Nr. 69 del 29/11/2023

Ufficio Stampa Comune di Cassola