Palangarano: riqualificazione dell’area est, via libera ai lavori

Riqualificazione dell’area est del Palangarano: via libera ai lavori

L’Amministrazione comunale ha dato il via libera al progetto esecutivo per la riqualificazione di un’area adiacente al lato est del Palangarano in quartiere XXV Aprile.

Il progetto

Scaturisce dalla necessità di riqualificare uno spazio in stato di abbandono che risulta lievemente depresso rispetto alle zone circostanti, e per questo soggetto a ristagni di acqua piovana e riversamenti dell’acqua di ruscellamento dalle aree limitrofe nel campo da basket in occasione delle precipitazioni più intense.

Proprio per questa situazione, l’intento è di smantellare il campo da bocce e realizzare un sistema di captazione e smaltimento delle acque meteoriche.

“Ai margini del campo da pallacanestro – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Zonta – realizzeremo una cunetta sotto il terreno erboso per condurre le acque meteoriche verso un nuovo pozzo disperdente come quelli già presenti a servizio del Palangarano. Il campo sportivo sarà, dunque, meno soggetto all’usura causata dalle precipitazioni e agibile anche in caso di maltempo”.

Il costo complessivo dell’intervento è di 40 mila euro.

Bassano del Grappa, 30 novembre 2023

Comune di Bassano del Grappa

Servizi di Staff – Ufficio Stampa