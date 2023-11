Natale 2023 a Vicenza: agevolazioni parcheggi e Centrobus

Natale 2023 a Vicenza, da sabato 2 dicembre 360 posti auto in più e parcheggi di interscambio con Centrobus gratuiti nei fine settimana

Cerimonia di accensione delle luminarie domani venerdì 1 dicembre alle 17 in piazza dei Signori

A Vicenza il via ufficiale alle iniziative del Natale 2023 verrà dato domani venerdì 1 dicembre in piazza dei Signori dal sindaco Giacomo Possamai in occasione della cerimonia di accensione delle luminarie.

Per raggiungere il centro storico e partecipare alle numerose attività che allieteranno le feste il Comune di Vicenza mette a disposizione ogni sabato e domenica e venerdì 8 dicembre, a partire dal 2 dicembre 360 posti auto in più. Inoltre, i tre parcheggi di interscambio della città comprensivi del servizio di Centrobus saranno gratuiti e funzioneranno con corse aggiuntive.

L’intervento del sindaco, Possamai

«Vicenza è una città bellissima ogni giorno dell’anno – sottolinea il sindaco Giacomo Possamai –. A Natale, però, lo è ancora di più: vestita a festa, illuminata, con iniziative che fanno vivere il centro storico e i quartieri. Venerdì 1 dicembre siamo in piazza dei Signori per l’accensione ufficiale delle luminarie insieme agli alunni delle scuole della città. Ci auguriamo che molte persone vengano a visitare il nostro centro storico e per agevolarle abbiamo deciso di aumentare i posti auto con l’inserimento di nuove aree di sosta e di rendere gratuito il Centrobus».

Le esibizioni

Davanti alla Loggia del Capitaniato e accanto al grande albero alto 10 metri, venerdì 1 dicembre dalle 17 si esibirà un’ottantina di alunni delle scuole primarie di secondo grado ad indirizzo musicale Calderari, Bortolan e Trissino. Successivamente verrà accesa la tradizionale cascata di luci che scende dalla Torre Bissara, il grande albero di piazza dei Signori e gli altri cinque alberi nelle altre piazze principali e le luci che decorano le vie e le contrade del centro e dei quartieri.

L’1 dicembre apre anche il Villaggio di Natale con le tradizionali casette di legno distribuite in piazza Biade, corso Palladio e per la prima volta in piazza Matteotti e successivamente, durante tutto il periodo delle feste sono in programma altri mercatini in vari luoghi del centro oltre che numerose altre iniziative di intrattenimento che si possono consultare nel sito del Comune di Vicenza https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/358631

Video mapping e spettacoli luminosi sulla facciata del Tempio di San Lorenzo e su quella di Palazzo Chiericati verso corso Palladio, pista di ghiaccio e Capodanno in viale Roma andranno a completare il fitto programma di proposte.

Naturalmente le attività coinvolgeranno anche i quartieri illuminati a festa con un aumento dei punti luce nelle vie principali.

Il Natale a Vicenza è possibile grazie a Confcommercio Vicenza, Agsm-Aim, Banca del Veneto Centrale, Ceccato automobili, City Green Light. Oltre a Zeta farmaceutici group, Asa studio Albanese, Bellieni immobiliare.

360 nuovi posti auto per raggiungere il centro storico

Le aree di sosta aperte al pubblico in via eccezionale nel periodo delle festività dal 2 dicembre al 7 gennaio e venerdì 1 dicembre, sono quelle dell’ex scuola Giusti, accanto al Giardino Salvi (35 posti auto), dell’ex Gil con entrata da contra’ della Piarda (30 posti auto), dell’ex campo di allenamento dello Stadio Menti (ad esclusione dell’8 dicembre, giorno in cui è in cui programma la partita di calcio dell’ L.R. Vicenza), con 200 posti auto, il cortile interno della scuola Zanella in conta’ Porta Padova (45 posti auto, chiuso il 16 dicembre) e il cortile del Conservatorio Pedrollo, in contra’ San Domenico 35 B, con 50 posti auto (chiuso il 2 e 16 dicembre).

La sosta si pagherà utilizzando il parchimetro più vicino con le modalità previste dal gestore Gps. Informazioni: https://vicenzaparcheggi.it/

Centrobus e parcheggi di interscambio gratuiti

Dal Park di interscambio Stadio si raggiunge gratuitamente il centro con la linea 10.

Il sabato 2, 9, 16, 23, 30 dicembre e 6 gennaio il Centrobus è disponibile dalle 6.35 alle 20.35 con corse ogni 15 minuti.

Venerdì 8 dicembre, domenica 10, 17, 24, 31 dicembre e 7 gennaio il Centrobus funzionerà dalle 9 alle 20.20 con corse ogni 24 minuti.

Dal Park di interscambio Mercato nuovo la linea 20 e la sosta saranno gratuite venerdì 8 dicembre, sabato 2, 9, 16, 23, 30 dicembre e 6 gennaio. Corse integrative sono previste domenica 10, 17, 24, 31 dicembre e 7 gennaio dalle 14.10 alle 20.10 con corse ogni 20 minuti.

Infine dal Park di interscambio Cricoli la linea 30 condurrà gratis in centro sabato 2, 9, 16, 23, 30 dicembre, dalle 6.45 alle 20.40 con corse ogni 20 minuti. Corse integrative: venerdì 8 dicembre, sabato 6 gennaio, domenica 10, 17, 24, 31 dicembre e 7 gennaio dalle 14.10 alle 20.10 con corse ogni 20 minuti.

Durante la settimana, ad esclusione dei giorni e orari in cui è prevista la promozione, saranno in vigore le consuete tariffe di parcheggio. Per quanto riguarda i Centrobus: 2,90 euro per viaggio di andata e ritorno nella stessa giornata.

Informazioni dettagliate: https://www.svt.vi.it/it/orari-percorsi/urbano-suburbano-vicenza

Vicenza, 30 novembre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa