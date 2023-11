Marostica a Natale: eventi culturali dicembre 2023

Ufficio Cultura Comune di Marostica – Eventi culturali Natale -dicembre 2023-gennaio 2024 – Convegni, mostre, seminari, eventi, corsi, libri, teatro, musica e molto altro ancora.

29 NOVEMBRE – ORE 20.45

Sede operativa Associazione, Corso Mazzini, 77, Marostica

UNA VITA PER LA FOTOGRAFIA – Incontri con grandi fotografi

I soci di Marostica Fotografia 1979 raccontano il loro “COMUNE DENOMINATORE” con il patrocinio della Città di Marostica

info@marosticafotografia1979.it – tel. e w.a. +39 345 2397740 – www.marosticafotografia1979.it

2 DICEMBRE – ORE 10.30

Biblioteca Civica Pietro Ragazzoni

LA COMMEDIA DI PINOCCHIO: C’ERA UNA VOLTA… UN PEZZO DI LEGNO CHE RIDEVA E PIANGEVA COME UN BAMBINO

Letture ad alta voce in biblioteca per bambine/i 3-11 anni in collaborazione con Associazione Culturale APS Teatris

2 DICEMBRE – ORE 18.00

Sede operativa Associazione, Corso Mazzini, 77, Marostica

INAUGURAZIONE Mostra fotografica AA.VV.

50 X 70

aperta nei giorni 3-10-17 dicembre

Orari di apertura 10.00-12.00/16.00-19.00 – entrata libera

info: info@marosticafotografia1979.it – tel. e w.a. +39 345 2397740 – www.marosticafotografia1979.it con il patrocinio della Città di Marostica

3 DICEMBRE – ORE 16.00

Chiesa di Santa Maria Assunta, Marostica

AUTUNNO MUSICALE 2023 – 43^ Edizione

CONCERTO DELL’IMMACOLATA ORCHESTRA A PLETTRO DI BREGANZE

Musiche di M. Corette, A. Vivaldi, R. Calace,

V. Beer-Demander, C. Mandonico

a cura dell’Associazione I Cantori di Marostica con il patrocinio della Città di Marostica

3 DICEMBRE – ORE 16.00/18.00

Sede operativa Associazione, Corso Mazzini, 77, Marostica

RITRATTI FELICI 2023

Scatti fotografici natalizi di famiglia

Anche quest’anno, Marostica Fotografia 1979 offre i pomeriggi delle domeniche 3, 10 e 17 dicembre per scattare gratuitamente ritratti natalizi professionali a coloro che si recheranno presso la loro sede operativa.

Perchè il ricordo del prossimo Natale resti impresso per sempre

info@marosticafotografia1979.it – tel. e w.a. +39 345 2397740 – www.marosticafotografia1979.it con il patrocinio della Città di Marostica

9 DICEMBRE – ORE 10.30

Biblioteca Civica Pietro Ragazzoni

LA COMMEDIA DI PINOCCHIO:

IL BURATTINAIO MANGIAFUOCO E GLI ZECCHINI D’ORO

Letture ad alta voce in biblioteca per bambine/i 3-11 anni in collaborazione con Associazione Culturale APS Teatris

9 E 10 DICEMBRE – ORE 20.00

Sala Polivalente Coop. Consumatori Marostica

“NATO CINGHIALE” di Alessandro Sesti e Debora Contini

Spettacolo con cenetta per numero limitato di spettatori a cura dell’Associazione Teatris

Prenotazione obbligatoria al 327 5820846 dalle 15.00 alle 19.00

info: associazioneteatris@gmail.com

10 DICEMBRE – ORE 16.00/18.00

Sede operativa Associazione, Corso Mazzini, 77, Marostica

RITRATTI FELICI 2023 Scatti fotografici natalizi di famiglia

Anche quest’anno, Marostica Fotografia 1979 offre i pomeriggi delle domeniche 3, 10 e 17 dicembre

per scattare gratuitamente ritratti natalizi professionali a coloro che si recheranno presso la loro sede operativa

Perchè il ricordo del prossimo Natale resti impresso per sempre

info@marosticafotografia1979.it – tel. e w.a. +39 345 2397740 – www.marosticafotografia1979.it con il patrocinio della Città di Marostica

10 DICEMBRE – ORE 16.30

Opificio Palazzo Baggio

PARTITA A SCACCHI

CON LE CITTA’ GEMELLE DI SAO BERNARDO DO CAMPO, TENDO E MONTIGNY

Intervento di Angelina Frison – Significato del volontariato civile – Simone Bucco

Marostica diventa città internazionale attraverso la sua Partita a scacchi a personaggi viventi –

Roberto Xausa Auguri Natalizi in Musica a cura di Consulta fra le associazioni culturali del territorio, Cultura Insieme, Pro Marostica, Fondazione BPMV, Marostica Music Band, Uciim

10 DICEMBRE – ORE 18.00



Chiesa di S. Antono Abate, Marostica

2008 – 2023 – 15 ANNI DI GOCCE D’ARMONIA

Natale in Armonia 3^ Edizione Gruppo vocale Gocce d’Armonia – Ensamble strumentale “La Fraglia dei musici” – Direttore ospite M° Luca Scaccabarozzi con il patrocinio della Città di Marostica

15 DICEMBRE – ORE 20.00

16 DICEMBRE – ORE 18.00-20.00

17 DICEMBRE – ORE 16.00-18.00-20.00

Spettacolo itinerante nel Centro di Marostica all’interno delle botteghe storiche della Città

CANTO DI NATALE

A Christmas Carol di Charles Dickens – Adattamento di Alice Spisa e Tiziano Panici

a cura dell’Associazione Teatris – direzione artistica di Maurizio Panici

Prenotazione obbligatoria al 327 5820846 dalle 15.00 alle 19.00 info: associazioneteatris@gmail.com

16 DICEMBRE – ORE 10.30

Biblioteca Civica Pietro Ragazzoni

LA COMMEDIA DI PINOCCHIO: NEL PAESE DEGLI ACCHIAPPACITRULLI

Letture ad alta voce in biblioteca per bambine/i 3-11 anni in collaborazione con Associazione Culturale APS Teatris

17 DICEMBRE – ORE 11.00

Chiesetta San Marco, Marostica

POLAR EXPRESS – Evento natalizio a cura dell’associazione Universo Danza con il patrocinio della Città di Marostica

17 DICEMBRE – ORE 16.00/18.00

Sede operativa Associazione, Corso Mazzini, 77, Marostica

RITRATTI FELICI 2023 – Scatti fotografici natalizi di famiglia

Anche quest’anno, Marostica Fotografia 1979 offre i pomeriggi delle domeniche 3, 10 e 17 dicembre per scattare gratuitamente ritratti natalizi professionali a coloro che si recheranno presso la loro sede operativa

Perchè il ricordo del prossimo Natale resti impresso per sempre

info@marosticafotografia1979.it – tel. e w.a. +39 345 2397740 – www.marosticafotografia1979.it

con il patrocinio della Città di Marostica

21 DICEMBRE – ORE 20.00

Chiesetta San Marco, Marostica

COME CHIUDERE IN BELLEZZA E INIZIARE CON SAGGEZZA

Con Antonella Ferrari – Meditazione dalle ore 19.30 – Ingresso libero

Associazione L’Urtica, in collaborazione con Brahma Kumaris con il patrocinio della Città di Marostica

info 340 5879757

22 DICEMBRE – ORE 18.00-20.00

23 DICEMBRE – ORE 16.00-18.00-20.00

Spettacolo itinerante nel Centro di Marostica all’interno delle botteghe storiche della Città



CANTO DI NATALE

A Christmas Carol di Charles Dickens – Adattamento di Alice Spisa e Tiziano Panici

a cura dell’Associazione Teatris – direzione artistica di Maurizio Panici

Prenotazione obbligatoria al 327 5820846 dalle 15.00 alle 19.00 info: associazioneteatris@gmail.com

23 DICEMBRE – ORE 10.30

Biblioteca Civica Pietro Ragazzoni

LA COMMEDIA DI PINOCCHIO: NEL PAESE DEI BALOCCHI

E “COM’ERO BUFFO QUAND’ERO UN BURATTINO!”

Letture ad alta voce in biblioteca per bambine/i 3-11 anni in collaborazione con Associazione Culturale APS Teatris

23 DICEMBRE – ORE 20.30

Chiesa di San Bartolomeo Apostolo di Crosara



CONCERTO DI NATALE della Filarmonica di Crosara con Coro Giovani

24 DICEMBRE – ORE 16.30

Piazza Castello



CONCERTO DAMIEN MCFLY BAND

NATALE POP: GRANDI SUCCESSI INTERNAZIONALI DI MUSICA NATALIZIA

Damien McFly è un cantautore Padovano che con la sua voce graffiante, le melodie senza tempo del Folk e il sound dell’Indie moderno, continua a conquistare il pubblico dopo aver suonato più di 500 concerti in 15 stati…

26 DICEMBRE – ORE 17.00

Chiesa di S. Antonio Abate, Marostica

AUTUNNO MUSICALE 2023 – 43^ Edizione

CONCERTO DI NATALE

I CANTORI DI MAROSTICA & MAROSTICA SINFONIETTA

Musiche di F. Biebl, M.J. Trotta, P. Stopford; S. Bulla, A.J. Leavitt, K. K. Davis, L. Mason, J. Moss

In collaborazione con AIDO e FIDAS

a cura dell’Associazione I Cantori di Marostica con il patrocinio della Città di Marostica

30 DICEMBRE – ORE 20.30

Teatro Oratorio Don Bosco



CONCERTO GOSPEL

Coro Gospel “Luce” con il patrocinio della Città di Marostica

7 GENNAIO 2024 – ORE 17.00

Chiesa S. Antonio Abate



CONCERTO AUGURALE

Coro Gioventù in Cantata con il patrocinio della Città di Marostica

Mostre in programma

DAL 1 SETTEMBRE 2023 AL 31 DICEMBRE 2024

MAROSTICA PARTITA DA 100 ANNI

a cura di Associazione Pro Marostica

Orari di apertura 09:00-13:00 / 14:30-18:30 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura)

Sale superiori del Castello Inferiore

info Associazione Pro Marostica – 0424 72127 – info@marosticascacchi.it

DAL 25 NOVEMBRE 2023 AL 7 GENNAIO 2024

ARPALICE FRA TEATRO E MUSICA

Mostra organizzata in occasione del 31° Premio Nazionale di Letteratura per l’infanzia Arpalice Cuman Pertile

in collaborazione con MUSLI (Museo della Scuola e del Libro per l’infanzia) e Fondazione Tancredi Barolo di Torino

Biblioteca Civica Pietro Ragazzoni e Torre del Giardino

Orari di apertura 9.00-12.30 /14.00-18.30

chiuso la domenica – ingresso libero

VISITABILE NEI GIORNI 3-10-17 DICEMBRE

MOSTRA FOTOGRAFICA

Sede operativa Associazione Marostica Fotografia 1979 Corso Mazzini, 77, Marostica

Orari di apertura 10.00-12.00 /16.00-19.00

ingresso libero

Associazione Marostica Fotografia 1979 con il patrocinio della Città di Marostica

Fonte Ufficio Cultura Comune di Marostica