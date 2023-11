Malo: in sala consiliare consegnate 10 borse di studio

Ieri sera, in apertura dei lavori del Consiglio comunale di Malo (VI), nella sala consiliare di San Bernardino l’assessore Gennj Poggetta ha consegnato dieci borse di studio agli studenti che si sono diplomati alla scuola secondaria maladense la scorsa estate con il massimo dei voti.

Si tratta di Laura Dal Molin, Anna Dall’Alba, Giada Grendene, Riccardo Lavezzo, Riccardo Melchioretto, Lorenzo Paolin, Anna Pellegrin, Francesca Pietrobelli, Marco Scortegagna, Adelaide Zerbato.

Era presente in sala anche la dirigente scolastica Manuela Scotaccia. Come ha sottolineato l’assessore Poggetta, <premiamo studenti diligenti ed appassionati, con un talento che consentirà loro in futuro di raggiungere grandi obiettivi nella vita. Una dedica va però anche ai loro genitori che li hanno seguiti e a cui va parte del merito. Un lungo applauso dei presenti ha concluso la breve ma significativa cerimonia.

Malo, 30 novembre 2023

Fonte: Comune di Malo (VI) – Ufficio Stampa

