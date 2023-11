Fondazione Teatro Comunale: Luca Trivellato alla guida

Rinnovato il Presidente e il CdA della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza: Luca Trivellato alla guida per il prossimo triennio. Enrico Hüllweck sarà presidente onorario

Fondazione Teatro Comunale

L’Assemblea dei Soci della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza (Comune di Vicenza e Regione del Veneto) riunita oggi per l’approvazione del bilancio di previsione 2024, ha nominato Luca Trivellato Presidente per il prossimo triennio e provveduto a designare i tre componenti del nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione. Trivellato succede a Enrico Hüllweck che ha presieduto la Fondazione dal 2020 al 2023 e dal 2007 al 2010; a lui, durante il suo secondo mandato come Sindaco di Vicenza (dal 2003 al 2008), si deve la costruzione del Teatro Comunale, inaugurato nel dicembre 2007.

L’assemblea è stata presieduta dal sindaco Giacomo Possamai che dichiara:

«Abbiamo scelto per il ruolo di presidente della Fondazione Luca Trivellato, imprenditore del territorio tra i più sensibili alle esigenze della cultura. Oltre che tra gli ideatori e sostenitori del nostro prestigioso festival jazz. Al neo presidente e ai consiglieri del CdA Giulio Bernardi, Gabriella Centomo e Luciano De Gregorio auguro buon lavoro. Certo che sapranno dare nuovo impulso alla vita della Fondazione. Ho inoltre chiesto che Enrico Hüllweck, “padre fondatore” del teatro, assuma il ruolo di presidente onorario. Questo per la dedizione con cui, prima da sindaco e poi da presidente, ha portato a termine la realizzazione del Comunale e ne ha sostenuto l’attività».

Luca Trivellato

Amministratore delegato dell’omonimo Gruppo, concessionario dei marchi automobilistici Mercedes-Benz, smart, AMG, Sportequipe e ICKX per Vicenza, Padova, Verona e Rovigo. Appassionato di jazz, è con Riccardo Brazzale tra gli ideatori del Festival New Conversations – Vicenza Jazz, evento che produce e sostiene con il Comune di Vicenza fin dalla fondazione.

È stato Consigliere di Amministrazione della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza. Attualmente è consigliere della Società del Quartetto di Vicenza, presieduta da Everardo Dal Maso. Oltre che vicepresidente dell’Orchestra del Teatro Olimpico, presieduta da Paolo Pigato.

Con Luca Trivellato in qualità Presidente entra in azione anche il rinnovato Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza. I nuovi consiglieri sono Giulio Bernardi, (nominato dal Comune di Vicenza), Luciano De Giorgio (nominato dalla Regione del Veneto) e Gabriella Centomo (nominata dall’Assemblea dei Soci della Fondazione).

Giulio Bernardi

è Event Senior Specialist di Intesa Sanpaolo e fondatore del Centro di cultura fotografica di Vicenza.

Luciano De Gregorio

è docente di Filosofia e Scienze Umane del Liceo Fogazzaro di Vicenza, coordinatore di dipartimento e autore di testi scolastici.

Gabriella Centomo,

imprenditrice nel mondo orafo, fondatrice dell’azienda Fair Line di cui è attualmente CEO, è stata consigliere comunale e consigliere di amministrazione dell’Ente Fiera di Vicenza.

Particolarmente avvincente la sfida che attende il nuovo board della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, insediatosi con l’obiettivo di consolidare le significative attività di spettacolo, di formazione e di aggregazione sociale e civile realizzate dal Teatro, ma anche per orientare nuove progettualità in ambito culturale, per accrescere la coesione e il senso di comunità, aumentando l’attrattività di Vicenza come polo culturale nazionale ed internazionale.

30 novembre 2023

