Dénes Várjon al Teatro Comunale di Vicenza

Lunedì 4 dicembre secondo concerto della stagione organizzata dalla Società del Quartetto al Teatro Comunale di Vicenza. Alla sala del ridotto è in programma il recital del pianista di origine ungherese Dénes Várjon che esegue la “Patetica” di Beethoven, la terza Sonata di Chopin, danze e brani di ispirazione folk di Béla Bartók e un Liszt molto italiano.

Pur volendo restare ai margini, per una precisa scelta di vita, dello star-system della musica “colta”, Dénes Várjon – che lunedì 4 dicembre sarà ospite della stagione organizzata al Comunale di Vicenza dalla Società del Quartetto – è considerato una delle personalità musicali più interessanti dei nostri giorni.

Artista a tutto tondo, dotato di una solida tecnica e di una profonda musicalità, il pianista ungherese classe 1968 è da molti anni attivo in recital, come musicista da camera – fra i suoi partner abituali ci sono personaggi come Kim Kashkashian, Jörg Widmann, Leonidas Kavakos, Sir András Schiff, e Joshua Bell – come solista a fianco di rinomate orchestre (dalla Budapest Festival Orchestra alla Tonhalle di Zurigo, dalla Kremerata baltica all’Academy of St. Martin in the Fields), come direttore artistico di importanti festival e, non ultimo, come stimato docente.

Dénes Várjon

Studi all’Accademia Liszt di Budapest – dove, diceva Sir Georg Solti, chi riesce a “sopravvivere” ne esce come un musicista vero – Várjon si è messo in luce vincendo diversi concorsi pianistici internazionali, primo fra tutti il Géza Anda di Zurigo. Da lì ha costruito una carriera che lo ha portato ad esibirsi con successo nelle più importanti sale da concerto del mondo, comprese la Carnegie Hall di New York, la Konzerthaus di Vienna e la Wigmore Hall di Londra. Il suo nome è inoltre da parecchi anni in cartellone ai Festival di Marlboro, Salisburgo e Edimburgo. Várjon ama cimentarsi anche nel repertorio a quattro mani e per due pianoforti con la moglie Izabella Simon con la quale di recente ha dato vita a un importante festival cameristico nella capitale ungherese.

In campo discografico ha inciso una trentina di album per le etichette Naxos, Capriccio e Hungaroton. Fra i titoli di maggior successo “Hommage à Paul Klee” di Sándor Veress (con Schiff, Holliger e la Budapest Festival Orchestra), il Concerto di Schumann (con la WDR Symphonieorchester e Heinz Holliger) e tutti i Concerti di Beethoven (con Concerto Budapest e András Keller).

Il ritorno a Vicenza

L’ultima apparizione era stata nell’ottobre del 2021 al Teatro Olimpico nell’ambito del Vicenza Opera Festival – il pianista ungherese ha scelto un programma molto vario che prende le mosse dalla “Patetica” di Beethoven, ovvero la Sonata n. 8 in Do minore del 1799, per poi volgere lo sguardo al Primo Novecento di Bartók (Suite, Ballate, Elegie e Danze di ispirazione popolare) e all’elegante scrittura romantica di Liszt con estratti dai “Tre Sonetti del Petrarca” e dagli “Années de pèlérinage – Troisième Année”, ispirati alle sue lunghe permanenze in Italia.

Infine Chopin, il “poeta del pianoforte”, del quale sarà eseguita la terza e ultima Sonata in Si minore venuta alla luce nel 1844 negli anni della piena maturità del compositore polacco che tanto contribuì all’evoluzione tecnica e stilistica del suo strumento.

I biglietti si possono acquistare al botteghino del Comunale (0444 324442) e online (www.tcvi.it). Programmi dettagliati e altre info sul sito www.quartettovicenza.org

Fonte Paolo Meneghini ufficio stampa società del quartetto di vicenza