Asiago: inaugurato il nuovo parcheggio sotteraneo “Millepini”

Ieri 29 novembre è stato tagliato il nastro alla presenza dell’Amministrazione comunale, delle istituzioni e della cittadinanza di Asiago.

L’INAUGURAZIONE

DEL NUOVO PARCHEGGIO SOTTERRANEO “MILLEPINI” DI ASIAGO

Il taglio del nastro ufficiale del nuovo parcheggio sotterraneo “Millepini” di Asiago è arrivato ieri (29 novembre) a pochi mesi dall’apertura al pubblico.

Roberto Rigoni Stern

“Questa inaugurazione ha rappresentato per Asiago un traguardo importante, il compimento di un’opera pubblica di cui si parlava da diversi anni, il risultato della tenacia e dell’impegno dell’Amministrazione comunale che finalmente si concretizza. – ha affermato Roberto Rigoni Stern, Sindaco della Città di Asiago.

Con il parcheggio “Millepini” abbiamo a disposizione ulteriori 176 posti auto, realizzati in convenzione con il privato che permetteranno di dare una risposta alla crescente affluenza turistica di Asiago e alla necessità di aumentare i periodi di pedonalizzazione del centro. Ringrazio tutti per il superamento delle moltissime criticità riscontrate nel corso dell’esecuzione dei lavori di questo complesso e articolato cantiere”.

Un’importante e strategica opera pubblica per Asiago che ha l’obiettivo primario di decongestionare la viabilità cittadina, un parking che ha riqualificato una delle zone più importanti del centro storico, realizzato nei pressi della antica stazione dei treni e dello stadio del ghiaccio.

Franco Sella

“Siamo giunti al termine di questo lavoro, per noi è stato un’opera fondamentale, abbiamo celebrato un momento importante per tutta la cittadinanza e per tutti i turisti – dichiara Franco Sella, Assessore ai lavori pubblici della Città di Asiago.

Oggi possiamo finalmente essere soddisfatti per questo immenso lavoro, che dopo anni di disagio, certamente porterà vantaggi. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno operato per raggiungere questo risultato”.

Asiago, 30 novembre 2023