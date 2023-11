Altavilla Vicentina: Alessio Canale prima salva, poi decide la fine

Intervista al consigliere comunale di Altavilla Vicentina Alessio Canale: prima salva e poi decide la fine dell’amministrazione Dalla Pozza.

Alessio Canale

Andiamo subito al punto, questa volta non ha salvato l’amministrazione Dalla Pozza, come mai questo cambio di rotta?

La scelta era stata fatta allora in modo consapevole come lo è stata fatta ora. Un anno fa c’erano, come ora, molte cose in atto da confermare e da “traghettare” il più possibile con l’Amministrazione Comunale. Per undici mesi ho manifestato coerenza in ciò che si stava creando nel paese e con tutti gli elementi al loro posto. Per serietà ho fatto il mio dovere, per amore verso il nostro paese.

Ma loro, con la loro supponenza non mi hanno mai contattato per collaborare e nemmeno invitato alle varie iniziative. Il sindaco mi chiamava il giorno prima del Consiglio per dirmi le variazioni di bilancio e poche altre cose così da avere/ottenere il mio voto, solo quello gli interessava. Io sono sempre coerente e ci metto la faccia sempre nelle cose che faccio.

Ho “salvato” l’amministrazione

Lo rifarei, loro però si ricordavano di me solo quando gli faceva comodo, alla fine il mio voto contava più di tutti, dato che l’amministrazione era da tempo appesa ad un voto (vedasi articolo gdv del 31.12.2023).

Ma ora non ha più senso, come si sono comportati con l’assessore Zatton, unico assessore sempre in prima linea per il bene comune. “Gettata via” solo per paura che fosse troppo visibile, questo non dovevano farlo. Per me il sindaco doveva lasciare le cose come erano. Ma non mi ha ascoltato, lui ha preferito ascoltare chi vuole oscurare chi lavora, allora è giusto che vada a casa, lui e la sua giunta.

Ma allora questo sindaco come ha amministrato ?

Ma davvero me lo sta chiedendo o è uno scherzo? E’ sotto gli occhi di tutti come ha amministrato. Le strade sono in condizioni pessime, le palestre sono fatiscenti e piove acqua ovunque. Gli impianti sportivi vanno riadeguati, potrei continuare, ora bisogna dare una vera e propria svolta.

Cosa bisogna fare ora?

Il paese ha bisogno di gente con voglia di lavorare, alcuni assessori non si vedono mai, il territorio ha bisogno di presenza, non solo qualche foto agli eventi, serve un lavoro serio, serve programmazione, ora servono volti nuovi e c’è bisogno di una Altavilla 5.0 per dirla in modo tecnico.

Come vede il futuro politico di Altavilla Vicentina?

Il futuro politico ora può avere una VERA SVOLTA, basta con il vecchio o riciclato, basta con chi la fa da padrone, basta con le solite minestre riscaldate. Dobbiamo trasformare questa tragedia politica (una lista che perde 8 candidati compreso colui che ne porta il nome, è proprio una tragedia) in una nuova opportunità.

Ed io ci credo, ho idee per Altavilla ed Altavilla ha bisogno di un impegno collettivo, serve aggregazione e non chi divide per puro interesse personale. Le scelte che ho fatto portano a questo.

Alessio Canale