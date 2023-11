“Un gioco per un sorriso”: raccolta di giocattoli per i bambini ucraini

A palazzo Nievo (sede della Provincia) dal 29 novembre al 6 dicembre “Un gioco per un sorriso” raccolta di giocattoli per i bambini ucraini

Si è aperta oggi la raccolta di giocattoli destinati ai bambini ucraini promossa da Provincia di Vicenza e associazione Energia&Sorrisi di Altavilla.

Da tanto, troppo tempo l’Ucraina soffre la violenza di una guerra che colpisce indiscriminatamente uomini, donne, adulti, anziani e bambini. Ed è proprio ai bambini che la Provincia di Vicenza vuole regalare un sorriso con una iniziativa che scommette sullo spirito di solidarietà dei vicentini.

Date della raccolta giocattoli

Dal 29 novembre al 6 dicembre la portineria di palazzo Nievo, sede della Provincia di Vicenza, diventerà il magazzino dei giocattoli che i vicentini vorranno donare. Sarà poi l’associazione Energia e Sorrisi, capitanata da Giampietro Dal Ben, a consegnare i regali nei paesi di Uzgohorod e Mukachevo, in particolare in un orfanotrofio della zona.

Il primo furgone, carico dei giocattoli donati dai vicentini, partirà il 7 dicembre, con arrivo previsto la sera dell’8 dicembre. A guidarlo saranno Mirko e Alice, soci volontari molto attivi di Energia&Sorrisi. A metà dicembre partirà invece il 43esimo bilico dell’associazione con direzione Ucraina, contenente poco meno di 250 quintali di aiuti umanitari.

Il presidente della provincia, Nardin commenta

“E’ il nostro modo per essere vicini a comunità che soffrono, portando un sorriso ai bambini -commenta il presidente della Provincia Andrea Nardin, ideatore dell’iniziativa- so che in questo periodo sono tante le richieste di donazione, per cause nobili e meritevoli, ma conosco anche il buon cuore dei vicentini e sono certo che sapranno stupirci anche stavolta.”

Il punto di raccolta è, come detto, la portineria di palazzo Nievo, in contrà Gazzolle 1 a Vicenza. La portineria è aperta in orario d’ufficio. Si possono consegnare giocattoli nuovi o usati, purché in buono stato. “Chi ha piacere -precisa Dal Ben- può accompagnare il dono con un disegno o un augurio di Natale, noi ci impegniamo a consegnare tutto ai bambini e a portare a Vicenza, al nostro rientro, la gratitudine e i sorrisi che riceveremo.”

Vicenza, 29 novembre 2023

Fonte: Provincia di Vicenza – Ufficio Stampa