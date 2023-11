Ultrabericus apre ufficialmente le iscrizioni

Dopo il grandissimo successo del Black Friday, che ha fatto sold out in 4 minuti, l’1 dicembre aprono ufficialmente le iscrizioni a tutte le distanze di Ultrabericus Trail 2024.

Quota ridotta fino a fine anno e sconto del 10% per iscriversi anche alla “sorellina” Trans d’Havet. La grande classica dei Berici andrà in scena il 16 marzo con partenza e arrivo, come da tradizione, nella splendida location di Piazza dei Signori a Vicenza, patrimonio dell’UNESCO

Ultrabericus

L’unica gara italiana che, come la Hardrock negli States, si corre negli anni pari in senso orario e in quelli dispari in senso antiorario. Ultrabericus Trail, la classicissima che apre la stagione dei Colli Berici, il 16 marzo 2024 seguirà quindi le lancette dell’orologio. Dopo il gettonatissimo Black Friday, nel quale gli appassionati hanno fatto letteralmente incetta di pettorali, l’organizzazione annuncia l’apertura delle iscrizioni per l’1 dicembre, con quota ridotta fino al termine del 2023.

Confermate, dopo il successo della scorsa edizione,

la Marathon (43 km, 1500 m D+),

(43 km, 1500 m D+), la Junior (per ragazzi nati nel 2005 e 2006)

(per ragazzi nati nel 2005 e 2006) la Nordic (dedicata ai praticanti di nordic walking),

che si svilupperanno entrambe sul medesimo tracciato dell’ormai consolidata Urban da 21 km e 700 m D+.

Oltre a queste non mancheranno le due distanze che hanno scritto la storia di Ultrabericus, cioè l’impegnativa Ultrabericus Integrale (65km 2500 metri D+) e la Twin Lui&Lei, staffetta mista (maschio e femmina) con frazioni da 34 Km (1500 m D+) e 31 Km (1000 m D+).

La gara è inserita nel calendario regionale veneto F.I.D.A.L., nel calendario nazionale A.S.I. e nel calendario internazionale I.T.R.A.. Inoltre, per gli iscritti ad Ultrabericus che hanno l’intenzione di correre anche la Trans d’Havet (che si svolgerà nel weekend del 27 e 28 luglio), il consiglio spassionato è quello di effettuare l’iscrizione tra il 6 gennaio e il 19 marzo in modo da ottenere, su quest’ultima, lo sconto automatico del 10%.

Piazza dei Signori

Come di consuetudine, anche per ottimizzare logistica e spostamenti, le gare si svolgeranno tutte sullo stesso tracciato con partenza e arrivo nella splendida Piazza dei Signori a Vicenza, ai piedi della Basilica Palladiana. La più completa, a dirlo è anche il nome, è senza alcun dubbio la versione integrale da 65 chilometri, che attraversa i Colli Berici in tutta la loro lunghezza: una cavalcata no-stop che da Vicenza e toccando ben 8 Comuni (Arcugnano, Brendola, Zovencedo, Val Liona, Barbarano Mossano, Villaga, Nanto, Castegnero) riporta al capoluogo.

Sullo stesso tracciato corre anche la staffetta a coppie miste: 65 km da affrontare a tutta, con passaggio del testimone all’Eremo di San Donato, nel territorio di Villaga. La prova Urban è quella adatta anche ai neofiti del mondo trail e affronta i primi e gli ultimi 10 chilometri dell’anello. Tutti i tracciati valorizzano il territorio e le sue bellezze (naturali, artistiche e culturali). Proprio per questa ragione la gara gode del sostegno dei comuni che attraversa oltre che, naturalmente, della città di Vicenza.

Tra single track, carrarecce e mulattiere, intervallati da alcuni brevi raccordi su strada asfaltata, Ultrabericus è una gara corribile e per questo veloce. Il consiglio, soprattutto per le distanze più lunghe, è pertanto quello di avere una buona base di corsa. Ci sarà tuttavia tempo per guardarsi intorno e godere delle bellezze offerte dal territorio. I cancelli orari infatti, sebbene da non sottovalutare, non ne fanno una gara estrema:

13 ore per la 65k,

8 ore per la Marathon da 43k

5 ore per la Urban da 22k

A partire dal 2023

Ultrabericus Team ASD ha voluto inserire anche una gara dedicata ai più giovani (classi 2005 en 2006) e una per i praticanti di nordic walking. Sono nate così la Junior e la Nordic, che si svolgono sullo stesso percorso della Urban ma con classifiche e premiazioni separate.

ULTRABERICUS INTEGRALE: 65km 2500 metri D+

ULTRABERICUS TWIN lui e lei: 34km 1500 metri D+ / 31k 1000 metri D+

ULTRABERICUS MARATHON: 43km 1500 metri D+

ULTRABERICUS URBAN: 21km 700 metri D+

ULTRABERICUS JUNIOR: 21km 700m D+

ULTRABERICUS NORDIC: 21km 700m D+

Contatti

Per ulteriori dettagli e iscrizioni si rimanda al sito ufficiale ultrabericus.it oppure alle pagine Facebook e Instragram Ultrabericus team e Ultrabericus

