Team SpeedUp Lugo Vic.no: vince a Valencia con Fermin Aldeguer

Domenica c’è stata una fiammata d’orgoglio vicentino per la vittoria del mondiale della MotoGP della Ducati diretta dall’ing. Luigi Dall’Igna con il centauro Francesco “Pecco” Bagnaia. Ma pure il team vicentino SpeedUp di Lugo Vicentino, si è fatto onore nella categoria della Moto 2, vincendo la gara di Valencia con il giovane spagnolo Fermin Aldeguer.

Quest’ultimo ha vinto 5 gare quest’anno, e addirittura le ultime 4 gare del mondiale permettendogli di occupare il terzo posto nella classifica piloti.

Il suo compagno di squadra, lo spagnolo Alonso Lopez, ha concluso il campionato al settimo posto.

L’accoppiata di centauri supportati dalla moto vicentina ha portato a casa quest’anno ben 7 podi con Aldeguer e 5 con Lopez.

Luca Boscoscuro

Per il team guidato dall’ex pilota Luca Boscoscuro, si tratta di un grande risultato perché il team ha conquistato il secondo posto nella classifica per team. Considerato che i tutti i team sono motorizzati Triumph mentre la telaistica è progettata e realizzata in casa, contrariamente al resto delle squadre che corre con il telaio tedesco Kalex, incrementa il valore aggiunto per la prestazione finale del team e dei piloti.

Sicuramente la squadra italiana è riuscita centrare il pacchetto tecnico costituito da meccanica, telaistica, sospensioni, pneumatici e… pilota, in modo da realizzare un progetto vincente, invidiato dagli avversari.

Speed Up Factory

Sono ormai 13 anni che Speed Up Factory realizza moto da competizione (sia in Moto 2 che nel CIVIT) e dal 2021 il marchio ha aggiunto il nome Boscoscuro che caratterizza maggiormente la provenienza vicentina del costruttore.

Visti i grandi risultati raggiunti a fine anno in Moto 2 con il talento di Fermin Aldeguer, gli appassionati immaginano un prossimo futuro carico di emozioni e di vittorie.

Un altra strepitosa azienda vicentina ci rappresenta nell’eccellenza delle competizioni e nel mondo.

Team SpeedUp: applausi a scena aperta!!!

Fonte Edo Simonato e Filippi Diego