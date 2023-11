L’Associazione Communitas, in collaborazione con Barbara Guidolin, Senatrice del M5S e con il Patrocinio del Comune di Schio, organizza un convegno sul tema: “I servizi di assistenza agli anziani in Veneto: problemi e prospettive”.

Associazione Communitas

L’Associazione ha ritenuto di dover proporre un evento per invitare a riflettere su questo tema che ci sembra affronti un problema sociale che a volte ci pare lasciato volutamente ai margini del dibattito politico e mediatico, e in ogni caso spesso non valutato con la considerazione civile e l’umanità che invece la sua gravità meriterebbe. E’ facile segnalarne infatti gli indicatori.

Mancano in Veneto operatori e personale specializzato (almeno tremila OSS, secondo alcune stime, ed infermieri – almeno mille). Più del 70% delle persone che vivono in strutture sanitarie assistite soffre per patologie neurodegenerative, e il loro numero sembra in costante crescita. Le liste di attesa delle RSA in Veneto sono oggi più numerose che negli anni pre-Covid. I costi a carico delle famiglie e degli ospiti sono in questi ultimi anni aumentati sensibilmente, al punto che di fatto per molti sono insostenibili.

Faber Box

L’evento si terrà a Schio (VI), sabato 2 dicembre, dalle ore 09:00 alle ore 12:30 presso la sala conferenze del Faber Box, in viale Tito Livio.

I lavori saranno introdotti dalla Senatrice Barbara Guidolin e dall’ Assessore ai servizi sociali del Comune di Schio, Cristina Marigo.

Questi gli interventi previsti:

9:30 Letizia Caselli, Attivista e difensore diritti umani Amnesty International Italia:

“I diritti degli anziani e del personale socio-sanitario nelle RSA a tre anni dalla pandemia: denuncia e proposte”

10:00 Anna Gaburri, Educatrice, esperta e formatrice del Sente-mente® modello:

“Le Rsa: contenitori di vecchi o comunità per la Vita? Il Sente-Mente® modello per l’organizzazione che cura.”

10:30 Erika Baldin, Consigliere Regione Veneto (M5S) :

“La sicurezza degli anziani e la trasparenza delle RSA: la proposta di legge regionale del MoVimento5Stelle”

10:50 Barbara Facco, Segreteria UIL Federazione poteri locali di Vicenza:

“Il sistema pubblico integrato: il valore delle strutture socio assistenziali nella rete dei servizi per gli anziani ed il valore pubblico del suo personale”

11: 10 Giulia Miglioranza, Segreteria CGIL Vicenza:

“RSA e servizi di assistenza agli anziani nel Distretto 2 dell’AULSS7: analisi e prospettive”

Fonte Pietro Veronese- Rif. Communitas: mail : veronesepier@gmail.com