San Vito: autocarro perde il controllo, coinvolte 5 autovetture

San Vito, ore 16:50 di mercoledì 29 novembre. Un autocarro che trasportava una macchina operatrice, stava percorrendo la S.P. 46 con direzione Malo.

Circa 100 metri dopo avere oltrepassato l’intersezione con via Giavenale, per cause in corso di accertamento, perdeva il controllo del mezzo coinvolgendo n. 5 autovetture provenienti da entrambi i sensi di marcia, per poi finire la corsa contro un palo dell’attraversamento pedonale posto alla propria destra.

A seguito del sinistro intervenivano una squadra dei Vigili del Fuoco ed il 118, che trasportava n. 5 persone all’ospedale di Santorso, delle quali n. 2 in codice giallo.

Rilievi e regolazione intenso traffico a cura di 3 pattuglie della Polizia Locale “Alto Vicentino”.

Dal Comando VVF di Schio

Da poco prima delle ore 17:00, di mercoledì, i vigili del fuoco stanno operando lungo la SP 46 in Via Vicenza a San Vito di Leguzzano per un incidente tra un camion rimorchio e 5 auto: due persone ferite. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’autista del camion, probabilmente per un malore prima di riuscire a fermarsi è entrato in collisione con 5 auto, di cui una finita incastrata sotto il mezzo pesante.

I vigili del fuoco arrivati da Schio hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato ai soccorsi dell’autista di un piccolo mezzo commerciale rimasto ferito, che è stato preso in cura dal personale del Suem e portato in ospedale, come anche l’autista del mezzo pesante. Illesi gli altri tre automobilisti. La provinciale al momento è ancora chiusa al traffico. La polizia locale e i carabinieri hanno deviato il traffico e stanno eseguendo i rilievi del sinistro. Ancora in corso l’attività di soccorso dei vigili del fuoco.

Polizia Locale Alto Vicentino

Centrale Operativa – Via Fratelli Pasini, 74 Schio, Vicenza, Veneto, 36015, Italia

Telefono: 0445/690111

Numero breve di pronto intervento

per le Polizie Locali della Provincia di Vicenza

E’ attivo il Numero Verde 800 05 05 05 per il Pronto Intervento delle Polizie Locali della Provincia di Vicenza.

Ogni Cittadino potrà quindi chiamare la Polizia Locale competente per il territorio con un unico numero, gratuito e di facile memorizzazione.

Il numero, dotato di risponditore automatico, provvederà a smistare le chiamate ad ogni singolo Comando di Polizia Locale, richiedendo all’utente di pronunciare solamente il nome del Comune per il quale (o dal quale) si sta chiamando.

In caso di bisogno si chiama il numero verde 800 05 05 05

GRATUITO

Fonte Polizia Locale Alto Vicentino e VVF