San Pietro in Gù: perde rotoballa, colpisce auto, ferita una donna

Poco prima delle 11:30 di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Silvio Pellico a San Pietro in Gù (PD), per un’auto finita in un fossato dopo essere stata colpita da una rotoballa di fieno persa a causa del rovesciamento di un carro agricolo: ferita una donna.

Un trattore stava trainando un carro agricolo con all’interno 5 rotoballe, quando per cause in corso di accertamento il carro si è rovesciato e uno dei rotoli di fieno ha colpito l’auto finita nel fossato.

I vigili del fuoco

accorsi da Cittadella, hanno messo in sicurezza l’auto e soccorso la donna, che è stata presa in cura dal personale del Suem, arrivato anche con l’elisoccorso. Le forze dell’ordine hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.

San Pietro in Gù

Info utili

Numero di emergenza: 115

MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Relazioni esterne e comunicazione in emergenza

CR Dott. Salvatore TURRIA

Il Corpo nazionale,

al fine di salvaguardare l’incolumità delle persone e l’integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell’immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, ed al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore.

Sono compresi tra gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale:

l’opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità;

l’opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall’impiego dell’energia nucleare e dall’uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche.

Fonte https://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx