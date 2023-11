Open day scuole infanzia: 4 e 16 dicembre dedicato alle famiglie

Open day, Assessore Selmo: «Un’occasione per conoscere il personale, i progetti didattici e gli spazi»

Lunedì 4 dicembre alle 17 e sabato 16 dicembre alle 10 aprono le porte delle 17 scuole dell’infanzia comunali. In vista delle iscrizioni di gennaio, tornano gli open day per consentire alle famiglie di vedere da vicino gli spazi, le proposta educative e di conoscere il personale dei servizi rivolti ai bambini dai 3 ai 6 anni.

«Siamo fieri dei nostri servizi dell’infanzia e gli open day rappresentano un momento speciale per aprire una volta di più le porte alla città e accogliere i bambini e le bambine con le loro famiglie -sottolinea l’assessore all’istruzione Giovanni Selmo – Niente può sostituire una confronto viso a viso con il personale educativo delle strutture, per conoscere la progettualità didattica specifica di ogni servizio, cogliendo il momento per visitare i plessi e le loro pertinenze. Consigliamo vivamente di approfittare per poter compiere una scelta condivisa e convinta».

Sarà possibile infatti entrare nel contesto scolastico e vivere in prima persona le esperienze che affrontano quotidianamente i bambini per socializzare ed apprendere. Si potranno scoprire così le proposte didattiche e formative e le scelte pedagogiche delle scuole.

L’open day terminerà con un momento conviviale di conoscenza reciproca.

Per partecipare alla visita è richiesta la prenotazione inviando un’e-mail a materne@comune.vicenza.it.

Sarà possibile iscriversi alle scuole comunali utilizzando, tramite Spid, il link al Portale genitori, che verrà attivato all’inizio del prossimo anno, disponibile nella pagina Iscrizioni scolastiche nel sito del Comune di Vicenza.

Vicenza, 29 novembre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa