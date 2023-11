“Di sana pianta” chiude la rassegna con una tavola rotonda

“Di sana pianta”, edizione 2023: tavola rotonda al Museo Naturalistico Archeologico

Domenica 3 dicembre alle 15. Ingresso libero

Domenica 3 dicembre alle 15 il Museo Naturalistico Archeologico, in contra’ Santa Corona 4, Vicenza, ospiterà una tavola rotonda a conclusione dell’edizione 2023 della rassegna “Di sana pianta”, dedicata quest’anno al tema del selvatico.

I relatori della rassegna “Di sana pianta”

L’incontro, intitolato “Ogni prosperità è reciproca. L’uomo e gli altri selvatici, un groviglio inestricabile”, sarà coordinato dal filosofo Alfonso Cariolato in dialogo con quattro studiosi impegnati a diffondere l’urgenza della questione ecologica: Paolo Fontana, entomologo e apicoltore; Sara Lefosse, erpetologa, nota tra l’altro per le sue ricerche sulla Salamandra di Aurora, endemica dell’Altopiano dei 7 Comuni; Francesco Tomasinelli, naturalista e divulgatore; Daniele Zovi, ex generale dei forestali e scrittore-saggista.

Sarà l’occasione per discutere sulle ragioni della difficile sopravvivenza alla pressione esercitata dall’uomo non solo per quello che riguarda la fauna iconica e per provare a immaginare nuove possibili, e quanto mai necessarie e urgenti, forme di convivenza con gli altri viventi.

L’assessore Fantin puntualizza

L’assessore alla cultura, al turismo e all’attrattività del territorio Ilaria Fantin precisa che «il Museo Naturalistico Archeologico è luogo ideale per questo tipo di riflessioni. Un museo che ricerca, conserva e valorizza reperti naturalistici. In particolare del territorio vicentino, deve oggi affrontare anche temi attuali legati al cambiamento climatico e più in generale all’Antropocene. Lo dobbiamo fare soprattutto per le giovani generazioni, alle quali dobbiamo fornire degli strumenti critici per capire e cambiare rotta».

Gli ideatori

La rassegna “Di sana pianta” è ideata da Anna Altobello, Chiara Bortoli, Andrea Rosset e Fiorenzo Zancan. Co-organizzata da Associazione Artemis APS e da Cooperativa Sociale Insieme, all’interno delle iniziative del progetto FACT! Vicenza e con il patrocinio del Comune di Vicenza.

Il 3 dicembre, prima domenica del mese, è previsto l’ingresso gratuito al Museo Naturalistico Archeologico e alle Gallerie di Palazzo Thiene per residenti in città e provincia (https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/359357).

Anche la partecipazione all’evento è gratuita; si consiglia la prenotazione a rassegna@disanapianta.org.

Ulteriori informazioni: www.disanapianta.org

Vicenza, 29 novembre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa