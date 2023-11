Creazzo 7 dicembre “Concerto dell’Immacolata: Aspettando Natale”

L’Amministrazione Comunale di Creazzo, in collaborazione con la ditta Detto Ascensori di Vicenza e la Tipografia Abalti di Creazzo, presenta:

Giovedì 7 dicembre 2023 ore 20.45

Auditorium Manzoni di Creazzo (VI)

“Concerto dell’Immacolata: Aspettando Natale”

Arie duetti e canti tradizionali natalizi

La serata prevede l’esecuzione di arie solistiche e duetti celebri da Opere liriche di Verdi, Puccini, Rossini quali Nabucco, Bohème, Tosca, Barbiere di Siviglia, il meraviglioso Agnus Dei Bizet, e altri brani celebri per proseguire con brani della tradizione europea che ci introdurranno a quelle emozioni tipiche e uniche della gentile e festosa atmosfera natalizia.

Si esibiranno:

Laura Vasta, Soprano di repertorio drammatico già protagonista in numerose opere e concerti in diversi teatri italiani Rodrigo Trosino, Tenore italo-messicano in carriera già in Italia e anche in Europa

Fulvio Fonzi, Basso , voce profonda di rara e unica bellezza.

Accompagnati al pianoforte dalla bravura, esperienza e competenza della pianista Stefania Zanesco.

Ingresso libero

Creazzo (VI), 29 novembre 2023

Fonte: Biblioteca di Creazzo – Laura Vasta

Laura Vasta soprano

Ha iniziato a studiare pianoforte all’età di quattro anni e si è diplomata in Pianoforte presso il Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza; ha successivamente intrapreso lo studio del canto lirico e ha conseguito il Compimento Inferiore di Canto Lirico presso il Conservatorio “G.B. Pergolesi” di Bologna.

Ha studiato dapprima col maestro Carlo De Bortoli ad Asti, poi con il soprano Rosanna Lippi a Padova. Ha frequentato i Corsi di perfezionamento del “Laboratorio Lirico del Veneto” di Montagnana (PD), Masterclass coi maestri Vito Maria Brunetti a Schio (VI) e Sherman Lowe a Vicenza e il “Laboratorio Verdiano” col maestro Mauro Perissinotto a San Donà di Piave (TV).

Come soprano solista ha collaborato con diversi istituzioni musicali, fra le quali le Associazioni Compagnia Lirica “F. Tamagno” di Torino, Federazione Musicale Internazionale di Brescia, per la quale ha partecipato alla 9° e dizione del Festival vivo” di Asti, “Kairòs” di Siracusa, “Viggiano In Musica” (PZ), “Martinelli-Pertile” di di Montagnana (PD), “Arte&Lirica” di Torino, Circolo della Lirica “Amici di Renato Bruson” di Torino, “Mettiamoci all’Opera” di Prato, “Liricamente” di Schio (VI), “Aurore Musicali” di Torino, “AccademiaInOpera” di Camposampiero (PD), “Cantiere all’Opera” con Mara Zampieri a Padova e Circolo Culturale Lirico Bolognese.

Ha interpretato il ruolo di protagonista, nel TRITTICO di Puccini con il TABARRO, SUOR ANGELICA e GIANNI SCHICCHI (Nella), BOHEME , TOSCA e TURANDOT (Liù), IL CORSARO (Gulnara) e MACBETH di Verdi, PAGLIACCI di Leoncavallo e ANDREA CHENIER di Giordano.