Comitato per una Giustizia di qualità a Vicenza

Il Comitato per una Giustizia di qualità a Vicenza ha molto apprezzato l’approvazione avvenuta con 22 voti favorevoli e nessuno contrario della mozione relativa alla tutela di una Giustizia efficiente a Vicenza.

Efficienza che verrebbe messa gravemente in pericolo dal progetto di spacchettamento del Tribunale di Vicenza (ridimensionato di più del 30%) per la creazione di un altro cosiddetto Tribunalino

L’approvazione è stata unanime e trasversale a tutte le parti politiche ad eccezione della sola Lega Nord il cui rappresentante – con malcelato imbarazzo – ha dichiarato la propria astensione, e di un rappresentante di Fratelli d’Italia che ha contestato il metodo, ma non il contenuto della mozione.

Tale mozione è il frutto di un lavoro serio di approfondimento da parte dei Consiglieri delle ricadute che la costituzione di un nuovo Tribunale avrà nella Giurisdizione della Provincia tutta.

I pareri tecnici

Sono stati citati ed ascoltati il parere tecnico dei massimi esponenti della magistratura Veneta

Presidente della Corte d’Appello e procuratore Generale della Corte d’Appello,

dell’ANM,

dell’Unione Triveneta dei Consigli degli Ordini degli Avvocati che rappresenta tutti i 14 Consigli dell’Ordine del Triveneto,

dei Consigli degli Ordine degli Avvocati di Vicenza, Padova e Treviso….

altroché campanilismo o interessi di bottega che, oltre a non appartenerci, ci offendono allorquando sono a noi indistintamente indirizzati.

Occorre ricordare che sia la magistratura che l’avvocatura (fatto più unico che raro) sono concordi nel ritenere che lo spezzatino dei Tribunali esistenti in piccoli Tribunalini ci riporterebbe al medioevo della Giurisdizione laddove qualsiasi modello organizzativo moderno ed efficiente prevede l’accorpamento delle strutture organizzative per beneficiare delle economie di scala e della possibilità di creare aree di specializzazione. Questo significa modernizzare un paese.

Ricordiamo che il Tribunale di Vicenza è un Tribunale a servizio di tutta la provincia di Vicenza. Difenderne l’efficienza significa difendere tutti i cittadini e le imprese di tutti i comuni della provincia. Compresi quelli del bassanese.

Il Sindaco di Bassano

Il tentativo del Sindaco di Bassano di entrare a gamba tesa sul dibattito chiedendo fino all’ultimo secondo il ritiro della mozione paventando addirittura una marcia su Vicenza è stato respinto. Leggiamo ora le lamentele dello stesso Sindaco di Bassano, che addirittura imputa al Sindaco di Vicenza impegni non mantenuti. Come se il Sindaco potesse influire sul Consiglio Comunale, peraltro su di una mozione presentata da componenti di maggioranza e opposizione.

Tale atteggiamento, oltre che ad essere sgrammaticato dal punto di vista istituzionale e offensivo nei confronti dei liberi Consiglieri Comunali di Vicenza, dimostra un utilizzo puramente politico ed elettorale di un tema delicato come quello della tutela dei diritti e della Giustizia.

Ricordiamo al Sindaco di Bassano che non stiamo parlando di un ponte o del rilascio di un ampliamento industriale. Invitiamo la stessa a rimanere sul dato tecnico considerato che anche Lei è una iscritta all’Ordine degli Avvocati di Vicenza.

Tentare di far passare questo tema come una questione campanilistica invece di parlare dei dati tecnici svela forse le vere finalità del progetto di riapertura.

Sulla giustizia e sulla pelle dei cittadini non si scherza. Ogni giorno come avvocati e commercialisti ci battiamo per difendere i diritti dei cittadini e delle imprese di TUTTA la provincia di Vicenza.

Lo facciamo in qualsiasi sede ed anzi, visto che siamo abituati al confronto senza slogan elettorali attendiamo di essere auditi dal Consiglio Comunale di Bassano quando l’avvocato Pavan vorrà.

Vicenza, 29 novembre 2023

Avv. Gaetano Crisafi