A Bassano il seminario progetto Green to Go: Mobilità casa-scuola

“Mobilità casa-scuola. Una sfida da affrontare insieme” è il titolo di un seminario promosso dal Comune di Bassano del Grappa. In collaborazione con l’associazione F.I.A.B e l’Ulss 7 Pedemontana in programma domani, giovedì 30 novembre dalle 9.30, presso la sala convegni dell’ospedale San Bassiano.

Il seminario sarà l’occasione per la presentazione dei risultati dell’indagine sugli spostamenti casa-scuola, effettuata nella primavera 2023, che ha coinvolto tutti i dodici Istituti scolastici superiori del Bassanese, svolta sempre in collaborazione con l’associazione FIAB Bassano e con il coinvolgimento dell’Unione Comitati Genitori nell’ambito del progetto Green to Go – Mobilità Responsabile per Cittadini Attivi.

La partecipazione al seminario è libera.

È attesa in particolare quella dei dirigenti scolastici, dei mobility manager scolastici o referenti per la mobilità casa-scuola, dei docenti referenti per Promozione ed Educazione alla Salute (PES), dei docenti referenti per Clima e Ambiente, nonché quella dei rappresentati di istituto per la componente studentesca e per la componente genitori.

È gradita l’iscrizione tramite compilazione del modulo disponibile nel sito internet greentogo.it.

Questo il programma del seminario:

9.30-9.45

Registrazione dei partecipanti

9.45-10.00

Saluti di benvenuto e introduzione ai lavori

10.00-12.00

Green to Go: mobilità responsabile per cittadini «attivi»

Antonio Stano, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS 7 Pedemontana

Roberta Donà, responsabile del Servizio Prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili e Promozione della salute

Tra necessità, comodità e scelte

L’indagine sulla mobilità casa-scuola degli istituti superiori del bassanese, primavera 2023

Valerio Belotti, già professore di sociologia all’Università di Padova

La bicicletta come strumento di salute

Francesco Fricano, docente di scienze motorie e specialista in esercizio fisico adattato

Il bello di andare a scuola: strade anche per me

Enrico Chiarini, ingegnere per la mobilità delle persone e consigliere nazionale FIAB

12.00-12.30

Dibattito e chiusura dei lavori

Modera l’incontro Tommaso Zorzi

Bassano del Grappa, 29 novembre 2023

Fonte: Comune di Bassano del Grappa (VI) – Ufficio Stampa