Tribunale Pedemontana: Pavan dopo un confronto con Possamai

Dichiarazione del Sindaco Elena Pavan, anche a nome dei sindaci del territorio e del Comitato per l’istituzione del Tribunale della Pedemontana Veneta, dopo un confronto con il Sindaco di Vicenza Giacomo Possamai

Nella giornata di ieri abbiamo espresso a gran voce la nostra posizione in merito alla mozione presentata in Consiglio comunale a Vicenza. Il Sindaco Giacomo Possamai, che ho sentito varie volte tra ieri e oggi, si è fatto garante del fatto che il testo finale della mozione, nel caso non fosse ritirata e dovesse essere votata e approvata, non conterrà espressioni di contrarietà al progetto del Tribunale della Pedemontana.

Visione complessiva

Fermo restando che l’argomento è estraneo alla competenza del Comune di Vicenza. Rinnoviamo ai consiglieri sottoscrittori la richiesta di ritirare il punto all’ordine del giorno, perché il testo elaborato è frutto dell’ascolto della sola parte contraria all’istituzione del nuovo presidio di giustizia veneto. Mentre noi riteniamo che una posizione così nettamente schierata, contro un progetto a vantaggio di tutta la regione, debba essere preceduta da una visione complessiva, obiettiva ed equilibrata, della questione, anche ascoltando altri colleghi amministratori o comitati ed associazioni coinvolti.

I colleghi sindaci

In queste ore si sono intensificati i contatti con i colleghi sindaci del Bassanese, dell’Altopiano, delle zone di Cittadella, Asolo, Castelfranco, Thiene ed abbiamo concordato che, date le garanzie espresseci, ci sentiamo rappresentati dal collega Sindaco di Vicenza e siamo fiduciosi del fatto che, anche se stasera non saremo presenti alla seduta del Consiglio comunale di Vicenza, la voce del nostro territorio verrà rispettata.

Bassano del Grappa, 28 novembre 2023