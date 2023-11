Servizio straordinario dei Carabinieri della Compagnia di Schio

I Carabinieri della Compagnia di Schio, nella serata del 24 novembre hanno dato corso ad un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato a prevenire e reprimere reati contro il patrimonio, che ha visto impiegato varie pattuglie sia con colori d’istituto che con targhe di copertura.

Vettura sospetta, con targhe estere

Il dispiegamento di forze portava ad individuare una vettura sospetta, con targhe estere, già segnalata nelle scorse settimane. Vettura che sfuggiva ad un controllo di una pattuglia dei carabinieri nel comune di Zanè (VI), dandosi a precipitosa fuga. Poco prima delle 19.00, una vettura con targhe di copertura dei Carabinieri di Schio intercettava nuovamente il mezzo. Questo in ingresso al casello di Thiene dell’A31, che entrava nel tratto autostradale percorrendolo a fortissima velocità in direzione di Piovene Rocchette.

Gli occupanti del mezzo, giunti in uscita del casello, notata la presenza di pattuglie dell’Arma, al fine di assicurarsi la fuga tamponavano la vettura che li precedeva, il cui conducente era intento a pagare il pedaggio, per poi abbandonare il mezzo e darsi a precipitosa fuga nella fitta vegetazione adiacente. Le ricerche non consentivano di rintracciare i due soggetti che avevano abbandonato la macchina. L’autovettura abbandonata dai malviventi veniva sequestrata dai Carabinieri per i successivi approfondimenti investigativi. Sul luogo dei fatti interveniva una pattuglia della Polizia Stradale per i rilievi del sinistro. L’utente della strada tamponato dai malviventi, unico occupante del mezzo, si riservava di farsi visitare in ospedale.

Furto su auto

Nel corso del servizio straordinario, nella mattinata, i carabinieri della Stazione hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Vicenza a carico di un 28enne residente a Torrebelvicino, indagato per i reati di furto su auto in sosta ed utilizzo illecito di carte di pagamento.

Le indagini sviluppate dai Carabinieri consentivano di raccogliere a carico dell’indagato, elementi di reità in ordine ad un furto su auto in sosta. Furto avvenuto a Schio lo scorso 2 settembre, allorquando dall’interno dell’abitacolo di un’autovettura veniva asportato uno zaino contenente documenti personali e carte di pagamento. Utilizzate poi per eseguire dei prelievi fraudolenti presso sportelli bancomat e pagamenti presso un distributore carburanti.

Si rappresenta che le misure venivano adottate d’iniziativa da parte del citato Reparto procedente e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini in relazione alle vicende sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

LEGIONE CARABINIERI “VENETO”

Comando Provinciale di Vicenza