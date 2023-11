I congressi non devono limitarsi ad una conta interna per pesare le aree di provenienza, ma devono soprattutto essere un momento di democrazia interna in cui ogni iscritto deve avere il diritto di eleggere i propri rappresentanti – Puschiavo: candidato a Presidente prov. di Fratelli d’Italia Vicenza

Piero Puschiavo

La mia è una candidatura a Presidente del Coordinamento Provinciale di Vicenza per Fratelli d’Italia nasce dalla richiesta di una parte consistente degli iscritti di avere un partito che sappia giocare un ruolo da protagonista, sia a livello locale che nazionale che europeo. Il nostro obiettivo è mettere a disposizione il nostro impegno politico a servizio di tutti i cittadini per aiutarli a risolvere i loro problemi quotidiani.

Correttezza, competenza, coerenza, onestà, impegno, militanza, sono i cardini portanti della nostra azione politica ed amministrativa.

Qualcuno voleva calare sulla testa degli iscritti un falso accordo unitario deciso a tavolino all’insaputa dei tanti iscritti e militanti. Noi abbiamo voluto fare le cose alla luce del sole, garantendo a tutti gli iscritti il diritto di votare e scegliere democraticamente la propria classe dirigente.

Fratelli d’Italia

Il nostro è un partito che sta registrando una continua crescita nei consensi e questo ci dà una responsabilità in più. Il fondamentale impegno, che il nostro Presidente Giorgia Meloni sta facendo per ridare dignità al nostro Paese in uno scenario internazionale in cui la sinistra lo aveva relegato a posizioni subalterne a quelle di altre nazioni.

La prossima scadenza del giugno del 2024 per il rinnovo del Parlamento europeo sarà determinante per creare nuovi equilibri e nuove maggioranze presso le Istituzioni comunitarie.

In vista proprio di questa scadenza, dovremo dimostrare di avere gli uomini e le donne giusti al posto giusto, uomini e donne che daranno un contributo indispensabile all’attività del Governo nazionale a trazione Fratelli d’Italia e al nostro Premier Giorgia Meloni. Dobbiamo farci trovare pronti ad affrontare tutte le sfide future, consapevoli delle nostre forti radici, costruite da chi c’era sin dall’inizio, quando eravamo solo un 1%.

Confidando nei tanti attestati di supporto ricevuto, invito tutti gli iscritti a partecipare a questo importantissimo appuntamento domenica 3 dicembre 2023. Forza ragazzi!

Vicenza, lì 28 novembre 2023

Piero Puschiavo

Candidato a Presidente provinciale di Fratelli d’Italia Vicenza