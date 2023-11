Dal 3 dicembre le iniziative del Natale al Soco – Mercatini, concerti e iniziative solidali con il supporto economico della Fiera

Grisignano di Zocco

Il Natale a Grisignano di Zocco sarà nel segno della tradizione e della solidarietà grazie alle tante iniziative organizzate con il supporto economico di Antica Fiera del Soco srl, il patrocinio del Comune e la collaborazione di Confcommercio, Croce Bianca e Protezione Civile Alpini di Grisignano.

Il primo appuntamento è per domenica 3 dicembre in piazza Europa Unita, che a partire dalle 11 diventerà un accogliente Villaggio di Natale: ci sarà la possibilità di mangiare, bere e provvedere agli acquisti tra i banchi del mercatino; nel pomeriggio i bambini delle scuole decoreranno il loro albero, e si ascolteranno le esibizioni musicali degli allievi di Musica Grisignano, del coro Usignoli di Camisano e dell’orchestra giovanile San Nicolò. Non mancherà Babbo Natale, che distribuirà dolci ai bambini fino all’accensione dell’albero alle 17.

L’8 dicembre

Al palasport alle 14 comincerà il torneo di Calcio a 5 unificato con atleti diversamente abili organizzato dal Real Grisignano.

Il 15 dicembre

Sempre al palasport, alle 18.30 è in programma la recita dei bambini della sucola dell’infanzia di Barbano;

e alle 20.30 in sala Don Bosco lo spettacolo dei ragazzi di Grisignano “Giusto in tempo per salvare il Natale”, il 23 dicembre alle 20.30 si tornerà al palasport per il concerto di Natale del coro Amici Alpini e della fanfara Note Alpine Riviera Berica.

La chiesa di Barbano ospiterà infine il concerto della corale Le Voci dei Berici il 27 dicembre alle 20.30.

Nazzareno Carraro

«Siamo felici di supportare queste iniziative, confermando l’impegno della Fiera al fianco delle associazioni locali per tutto l’arco dell’anno, dalla primavera al Natale – sottolinea l’amministratore unico Nazzareno Carraro -. Vogliamo offrire ai grisignanesi, in particolare ai bambini, tante belle occasioni per vivere l’atmosfera natalizia in un paese vivo e animato, sempre attivo in particolare nella solidarietà, visto che in queste occasioni saranno raccolti fondi in favore di diverse associazioni e onlus impegnate nel sociale».

