Montorso Vicentino: in Villa Da Porto un concorso e mostra presepi

C’è tempo fino al 30 novembre per iscriversi al concorso di presepi proposto da Pro Loco e Comune di Montorso Vicentino a scuole, ragazzi, gruppi di catechismo, adulti, gruppi di amici e associazioni.

Nel rispetto della tradizione, con fantasia e creatività, è possibile utilizzare qualsiasi stile, materiale e tecnica.

I presepi in concorso saranno esposti in Villa Da Porto e aperti alle visite del pubblico, che potrà votare i preferiti, nei giorni

8, 10 e 17 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17

9, 16, 23 e 30 dicembre dalle 14 alle 17.

Benedizione dei presepi

L’8 dicembre, primo giorno di apertura, è in programma una giornata speciale. A partire dalle 10, sono previste la benedizione dei presepi in mostra e la vendita di dolci realizzati dalle mamme del comitato genitori delle scuole primaria e secondaria di primo grado, il cui ricavato andrà all’asilo di Montorso.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15.30, frittelle, vin brulé, the e cioccolata calda per tutti, l’inaugurazione ufficiale della mostra e il saluto da parte di Babbo Natale.

Le premiazioni si terranno il 6 gennaio alle 16, sempre in Villa Da Porto.

Le iscrizioni si raccolgono tramite la Pro Loco, il Comune (tel. 0444 685402, int. 2) e il Centro Sociale.

Montorso Vic., 28 novembre 2023

Fonte Guido Gasparin – Marchio e Divisione di: Berica Editrice Srl

gasparin@hassel.it

Montorso Vicentino: Villa Da Porto

Nel 1200 era Montursium e nel 1300 Montursio. Deriva probabilmente dal nome proprio romano Ursio o Urso. Montorso si formò nel XI secolo intorno al castello sul colle Fratta, che Ezzelino da Romano assediò nel 1236 e rase al suolo nel 1241. Il paese passò nel 1266 ai Padovani, che ne ricostruirono il castello, e nel 1311 agli Scaligeri, che lo distrussero. Seguì poi le sorti di Vicenza.

Complesso monumentale, un tempo tra le più sfarzose ville del vicentino. L’edificio è frutto di varie fasi di ristrutturazione, ampliamento e rifacimento effettuate dalla seconda metà del Quattrocento agli inizi del Settecento. Nella facciata posteriore sono riconoscibili elementi cinquecenteschi, mentre il grandioso pronao a quattro colonne ioniche fu eretto nei lavori di sopraelevazione ultimati nel 1724. Sul lato destro si diparte un colonnato, mentre quello di sinistra scomparve agli inizi dell’Ottocento.

La villa fu edificata da un ignoto architetto, ma con qualche attendibilità il progetto di sopraelevazione e ampliamento, che le conferì l’attuale aspetto, è attribuibile a Francesco Muttoni. Recenti lavori di restauro hanno bloccato il degrado del corpo centrale. Per circa tredici anni Villa Da Porto fu abitata da Luigi Da Porto, poeta e soldato che, sfigurato e storpio dopo la cruenta battaglia con i Lanzichenecchi in Friuli, scelse di ritirarsi in Montorso. Qui, in un antico edificio, attorno cui in epoche successive si sviluppò la grandiosa Villa, egli scrisse, nel 1524, la famosa novella Giulietta e Romeo, come testimonia una lettera dell’amico Pietro Bembo

Fonte FAI