Marano Vicentino: scopri le iniziative natalizie del 3 dicembre

Iniziative natalizie a Marano Vicentino domenica 3 dicembre.

Tornano “Babbo Natale corri e cammina” e il mercato di Natale, con giochi e musica

Si respira aria di Natale a Marano Vicentino, dove sono in programma per domenica 3 dicembre 2023 diverse iniziative di avvicinamento alle festività natalizie, promosse dal Comune con le realtà del territorio.

“Babbo Natale corri e cammina”

Torna infatti la tradizionale iniziativa “Babbo Natale corri e cammina”, evento podistico a passo libero dedicato a piccoli e grandi Babbi Natale, che farà delle tappe nei presepi allestiti in paese.

Per la camminata e corsa l’appuntamento è dalle 9.00 in piazza Silva, dove sarà possibile iscriversi con un’offerta libera a favore di progetti sociali; la partenza è prevista per le 9.30 davanti alla chiesa.

A tutti i partecipanti sarà offerta una cioccolata calda e sarà dato un cappellino natalizio, oltre a un omaggio offerto da Caffè Carraro alla fine della manifestazione.

In caso di pioggia la manifestazione sarà annullata.

Tra le iniziative natalizie i Mercatini

Inoltre, sempre il 3 dicembre, per entrare nell’atmosfera di Natale il Distretto del commercio “Marano Vicino” organizza dalle 9.00 in piazza Silva i mercatini natalizi. Alle 11.00 il Distretto del commercio proporrà un aperitivo natalizio; a seguire, il ricavato dell’ultima corsa “La Maranea” – promossa dai Marunners – sarà consegnato allo Sportello donna e all’associazione GIS, e alle 11.30 si esibirà l’orchestra dell’indirizzo musicale dell’Istituto comprensivo di Marano Vicentino.

La Band ospite

Dopo il pranzo, curato dalla Pro Marano, alle 14.30 l’arrivo di Babbo Natale sarà accompagnato dalla Cateaters Pipe Band – che suonerà in piazza anche alle 16.00 -, e alle 15.00 sfilerà il presepe vivente, a cura dell’associazione “La valigia dei ricordi”. Alle 15.30 il Mago G proporrà un’animazione per bambini e famiglie.

Spazio dedicato all’arte

Alle 16.30 ci sarà spazio per l’arte: nello Spazio Rizzato inaugura infatti la mostra di Emanuele Tasca, “(dis)tratto dal colore”, a cura di Gabriele Cavedon, con un’azione di live painting alle 17.00. La mostra sarà visitabile fino al 24 dicembre 2023, durante gli orari di apertura dell’ottica Rizzato.

La giornata di festa si conclude alle 18.00 con un dj set di The Jungle nel Silva Caffé.

Marano Vicentino, 28 novembre 2023

Fonte: Ufficio stampa Comune di Marano Vicentino (VI)