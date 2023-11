Cinema Teatro San Pietro Montecchio Maggiore: stagione teatrale

È aperta la campagna abbonamenti per la nuova Stagione Teatrale 2023-2024 e per Le Domeniche a Teatro! – Cinema Teatro San Pietro di Montecchio Maggiore.

Anche per il 2024 l’Assessorato alla Cultura offre alla cittadinanza una proposta teatrale di grande livello, con artisti di primissimo piano nel panorama nazionale che si esibiranno al Cinema Teatro San Pietro.



STAGIONE TEATRALE

6 spettacoli, a partire da gennaio 2024, più uno spettacolo fuori abbonamento in programma il 22 dicembre 2023.

Abbonamenti ai sei spettacoli: € 80,00 Platea – € 70,00 Galleria, già in vendita all’Ufficio Cultura o on line sul sito www.vivaticket.com o myarteven.it. Posti numerati a scelta per l’acquirente.

Agli abbonati inoltre è riservata un’offerta speciale per lo spettacolo fuori abbonamento “Pojana e i suoi fratelli” di Andrea Pennacchi, ossia € 12 anzichè € 18.

Biglietti singoli: platea € 18,00, galleria € 15,00, biglietto ridotto studenti € 10,00 in vendita dal 4 dicembre all’Ufficio Cultura o in teatro nei giorni di spettacolo, oppure online su myarteven.it o vivaticket.com.

Info: https://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/it/page/stagione-teatrale-2023

LE DOMENICHE A TEATRO

4 spettacoli per bambini e famiglie da gennaio a marzo 2024

Abbonamento ai 4 spettacoli: € 15, già in vendita all’Ufficio Cultura o on line sul sito www.vivaticket.com o myarteven.it. Posti numerati e a scelta per l’acquirente.

Biglietti singoli: € 5 in vendita dal 4 dicembre all’Ufficio Cultura o in teatro nei giorni di spettacolo, oppure online su myarteven.it o vivaticket.com.

SPECIALE NATALE

2 spettacoli per bambini e famiglie in attesa del Natale, il 9 e 15 dicembre.

Biglietti singoli: € 5 già in vendita all’Ufficio Cultura o on line sul sito www.vivaticket.com o myarteven.it. Posti numerati e a scelta per l’acquirente.

Info: https://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/it/page/le-domeniche-a-teatro-2023

Fonte Ufficio Cultura, Giovani e Pari Opportunità Comune di Montecchio Maggiore