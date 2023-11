Cassola: riparte il servizio antirapina dal primo dicembre

Dal primo dicembre a Cassola riparte il servizio antirapina. E giovedì 30 novembre in via Sanzio un incontro con i Carabinieri per prevenire furti e truffe

SINO AL 6 GENNAIO PATTUGLIAMENTI SERALI PROLUNGATI

DA PARTE DEGLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE

Focus sulla sicurezza, in queste settimane, a Cassola. In vista delle festività natalizie l’Amministrazione comunale ha infatti alzato la guardia. Ha messo in campo una serie di iniziative per proteggere i propri concittadini dai malintenzionati.

Pattugliamenti serali

A partire dal primo dicembre, secondo una tradizione ormai consolidata, all’interno del territorio municipale la Polizia Locale garantirà un servizio extra di pattugliamenti serali che rimarrà attivo sino al 6 gennaio.

Contestualmente, sul fronte della prevenzione, giovedì 30 novembre alle 16 nella sala civica di via Sanzio, a San Giuseppe, si terrà un incontro informativo promosso in collaborazione con i Carabinieri della Compagnia di Bassano.

In quell’occasione il capitano Matteo Alessandrelli, comandante di compagnia, offrirà alla cittadinanza alcuni consigli utili per evitare di cadere vittime di truffe e raggiri e suggerirà quali precauzioni prendere per scongiurare l’eventualità di visite indesiderate da parte di ladri e topi d’appartamento.

Aldo Maroso

«Ci auguriamo in una larga partecipazione a questo appuntamento – sottolinea il sindaco Aldo Maroso -. Sappiamo bene quanto questo momento dell’anno sia delicato e propizio, con le giornate che si accorciano, per sgradite incursioni nelle abitazioni o nei negozi. Per questo motivo invitiamo i concittadini a prestare una particolare attenzione. Mentre l’Amministrazione, come avviene già da diversi anni, si attiverà per per implementare i controlli da parte degli agenti della polizia locale attivando, da venerdì 1 dicembre, il servizio antirapina».

Per tutto il mese e sino alla fine delle festività i vigili prolungheranno l’orario di servizio. Questo in maniera da garantire una più capillare copertura del territorio. Questo proprio negli orari ritenuti più critici sia per gli assalti ai negozi (ossia quelli delle chiusure di cassa) sia per i furti in casa. A questi pattugliamenti serali si aggiungono poi quelli notturni (anche oltre le 24), garantiti per tutto il corso dell’anno per due o tre giorni alla settimana.

Fonte Ufficio Stampa Comune di Cassola

Comunicato Nr. 68 del 28/11/2023