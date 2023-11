Auditorium Piovene Rocchette: Stagione Culturale dicembre 2023

Dalla storia di Dario Lanzaretti a ‘800 giorni’ di Dellai. Nuovi appuntamenti in Auditorium Piovene Rocchette a dicembre. Grande attesa per il concerto gospel

Continua la programmazione in Auditorium Comunale a Piovene Rocchette. “A dicembre avremo come ospite Dario Lanzaretti: viaggiatore in sella ad una bicicletta che ci racconterà la sua storia-anticipa il Sindaco e Assessore alla Cultura, Erminio Masero– Per la sezione cinema, tra i film in cartellone, faremo un tuffo nel passato con la pellicola ‘800 giorni’ di Dennis Dellai ispirata al rapimento Celadon”.

Grande attesa per il Concerto Gospel del Coro Joy Singers.

Cinema. Inizio ore 20.45

Venerdì 1° dicembre il film ‘ La cospirazione del Cairo ’ di Tarik Salem. La morte dell’imam segna l’inizio di una battaglia per la sua successione. Il film è stato premiato al Festival di Cannes, ha ottenuto 1 candidatura a Cesar e 1 candidatura a Lumiere Awards.

Sabato 9 dicembre verrà proiettato "800 giorni" di Dennis Dellai. Nel suo lungometraggio il regista thienese si ispira al rapimento di Carlo Celadon, il più lungo della storia d'Italia. Venerdì 15 dicembre si torna in sala con il film 'Indiana Jones e il quadrante del destino' diretto da James Mangold, con Harrison Ford e Phoebe Waller-Bridge.

Incontro con l’ospite.

Sabato 2 dicembre, ingresso libero, alle 20.45, l’incontro con Dario Lanzaretti con ‘La mia storia’…

“Ho cominciato a viaggiare più di 20 anni fa con lo zaino in spalla alla ricerca delle grandi risposte della vita. L’Himalaia e le Ande poi mi hanno sospinto sopra le loro vette. Con l’alpinismo è stato amore a prima vista ma mai troppo corrisposto. Poi un bel giorno mi è stata regalata una bicicletta da 50 € e non sono più sceso”.

Cinema Ragazzi inizio ore 17.30.

Doppio appuntamento:

domenica 3 dicembre torna il cinema dedicato ai ragazzi con ‘ Argonuts- Missione Olimpo ’,

’, domenica 17 dicembre verrà proiettato ‘La Sirenetta’ prodotto dalla Walt Disney Pictures. Remake dell’omonimo film del 1989 basati sulla fiaba di Hans Christian Andersen.

Musica inizio ore 20.45

Sabato 16 dicembre alle 20.45, torna l’imperdibile appuntamento musicale delle Feste col ‘Concerto Gospel di Joy Singers’. Il coro nasce nel 1998 per iniziativa del suo attuale direttore Andrea D’Alpaos. Negli anni il coro ha ricevuto numerosi riconoscimenti in concorsi regionali, nazionali ed internazionali. Citiamo:

il premio per la miglior interpretazione di tutte le categorie con il brano “Man In The Mirror”

il premio del pubblico presente al concerto di gala tra tutti i cori finalisti del concorso 8° Festival della Coralità Veneta. Ottenendo il primo posto per la categoria “pop, gospel e spiritual”.

Info biglietti: prevendita al Caffè Auditorium oppure sul sito liveticket.

Prenotazioni in Biblioteca Comunale allo 0445/696450.

Piovene Rocchette, 28 novembre 2023

Fonte Comune di Piovene Rocchette (VI)